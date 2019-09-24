Türk Telekom'dan organizasyonel değişiklikler

İSTANBUL (AA) - Türk Telekomünikasyon AŞ, "İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı", "Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı" ve "Satınalma Ve Tedarikçi Yönetimi" birimleri bünyesindeki sorumlukların yeniden yapılandırıldığını bildirdi.

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda, rekabetçi sektör dinamiklerine göre çevikliği artıracak, büyüme ve karlılığımızı sürdürülebilir hale getirecek daha odaklı bir

organizasyon yapısı oluşturma amacıyla üst yönetim yapısında değişiklikler gerçekleştirildiği belirtildi.

İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı", "Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı" ve "Satınalma Ve Tedarikçi Yönetimi" birimleri bünyesindeki sorumlukların yeniden yapılandırıldığını bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yönetilmekte olan Destek Hizmetleri fonksiyonu, mevcutta CEO'ya raporlayan Satınalma ve

Tedarikçi Yönetimi Direktörlüğü ile birleştirilerek Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ihdas edilmiş ve Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi

Genel Müdür Yardımcısı olarak mevcutta İstanbul Bölge Müdürü olarak görevini yürütmekte olan Mehmet Beytur atanmıştır. İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yönetilmekte olan İnsan Kaynakları fonksiyonu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı olarak

oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına, Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur vekalet edecektir.

Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü Mehmet Candan Toros görevinden ayrılmıştır. Önceki yapıda İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı olarak görevi yürütmekte olan Şükrü Kutlu Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü olarak atanmıştır."