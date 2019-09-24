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Türk Telekom'dan organizasyonel değişiklikler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

Türk Telekomünikasyon AŞ: - "Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda, rekabetçi sektör dinamiklerine göre çevikliğimizi artıracak, büyüme ve karlılığımızı sürdürülebilir hale getirecek daha odaklı bir organizasyon yapısı oluşturma amacıyla üst yönetim yapımızda aşağıdaki değişiklikler gerçekleşmişti"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekomünikasyon AŞ, "İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı", "Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı" ve "Satınalma Ve Tedarikçi Yönetimi" birimleri bünyesindeki sorumlukların yeniden yapılandırıldığını bildirdi.

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda, rekabetçi sektör dinamiklerine göre çevikliği artıracak, büyüme ve karlılığımızı sürdürülebilir hale getirecek daha odaklı bir
organizasyon yapısı oluşturma amacıyla üst yönetim yapısında değişiklikler gerçekleştirildiği belirtildi.

İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı", "Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı" ve "Satınalma Ve Tedarikçi Yönetimi" birimleri bünyesindeki sorumlukların yeniden yapılandırıldığını bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yönetilmekte olan Destek Hizmetleri fonksiyonu, mevcutta CEO'ya raporlayan Satınalma ve
Tedarikçi Yönetimi Direktörlüğü ile birleştirilerek Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ihdas edilmiş ve Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı olarak mevcutta İstanbul Bölge Müdürü olarak görevini yürütmekte olan Mehmet Beytur atanmıştır. İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yönetilmekte olan İnsan Kaynakları fonksiyonu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı olarak
oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına, Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur vekalet edecektir.
Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü Mehmet Candan Toros görevinden ayrılmıştır. Önceki yapıda İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı olarak görevi yürütmekte olan Şükrü Kutlu Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü olarak atanmıştır."

- Mehmet Beytur

Mehmet Beytur, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun olduktan sonra 1995 yılında Marmara Üniversitesinde İktisat
alanında yüksek lisans, 2008 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde İşletme Doktora derecesi almıştır.

İş hayatına 1991 yılında Türk Telekom'da (o günün PTT'si) erişim mühendisi olarak başlamış olup şef mühendis, müdür, bölge müdür yardımcısı ve il müdürü pozisyonlarından
sonra 10 yılı aşkın bir süredir İstanbul Bölge Müdürlüğü görevini yapmıştır. Bu görevde teknik, ticari ve tüm destek fonksiyonlarını yürütmüştür. Kablo TV, X-Bar Santral Dönüşümü
Kırsal Santral Dönüşümü, NGN, Fiber Dönüşümü, Bayilik Sistemi, Çağrı Merkezi Projesi, Ofis Dönüşüm Projesi, Performans Yönetim Sistemi ve Organizasyonel Değişim Projeleri
görev aldığı projelerden bazılarıdır. Mehmet Beytur, Türk Telekom Biriktirme Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanlığının yanında Türk Telekom Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği de yapmaktadır

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