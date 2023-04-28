Türk uçağına Sudan'da ateş açılmıştı! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Kuyruğuna kurşun isabet etti, vatandaşlarımızı alarak havalanacak

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Sudan'da kuyruğuna kurşun isabet eden Türk askeri uçağının havalanabilecek durumda olduğunu duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sudan'dan tahliyelerimiz devam ediyor. 1834 kişiyi tahliye ettik. 249'u 19 farklı ülkenin vatandaşı. Onları İstanbul'dan ülkelerine gönderiyoruz. Bunların 1457'sini Etiyopya üzerinden tahliye ettik. Uzun bir yolculuktu sınırda yavaşlık vardı. Başbakan'ın talimatıyla vatandaşlarımız hızlı bir şekilde geçti. "

"UÇAKLARIMIZ BUGÜN HAVALANACAK VE ÖNCE MISIR'A GİDECEK"

"Mısır üzerinden 48 mühendis ve teknisyenimizi getirdik. Bir madende görev yapıyorlardı. Suudi Arabistan üzerinden 59 vatandaşımızı getirdik. Yaklaşık 2 bin 600 vatandaşımız var. Bize 'dönmek istiyorum' diyen her vatandaşımızın bilgisini alıyoruz. Bazıları kalmak istiyor. Bazıları başkentten çatışma bölgesinden uzakta yaşıyorlar onlar kalmak istediklerini söylediler. Havaalanı uçuşlara açılınca askeri uçaklarımızı da bölgeye gönderdik. Bugün yine bir askeri uçağımız 270 vatandaşımızı alarak ayrıldı. Hartum'un kuzeyindeki havaalanına 2 uçak gönderdik. Askeri uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. Hangi tarafın niye yaptığı belli değil. Hasar tespitini arkadaşlarımız yaptı. 2 uçağımız da kalkış yapacak durumda. Bugün o uçakların ikisi de kalkacak önce Mısır'a gidecekler. Hava Kuvvetlerimiz bunu koordine ediyor. 90 vatandaşımızı da oradan çıkaracağız. "

MSB'DEN AÇIKLAMA: 101 VATANDAŞIMIZ DAHA ÜLKEMİZE ULAŞTIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı da Sudan'daki tahliyelerle ilgili açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasında "Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu" ifadeleri kullanıldı.



