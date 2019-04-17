Türk uzmanlardan Özbek meslektaşlarına eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat’ın da yer aldığı programın açılışında konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, bu toprakların dünya medeniyetine çok sayıda alim ve bilim insanı yetiştirdiğini kaydederek, bu topraklarda gelişen bilimin etkilerinin Anadolu’ya, ardından da Batı dünyasına kadar gittiğini belirtti.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin tarafından Özbekistan Bilimler Akademisi binasında başlayan eğitim programında, Özbekistan Devlet Arşivi, Özbekistan El Yazmaları Fonu, Özbekistan Milli Kütüphanesi, Özbekistan Müslümanları İdaresi Kütüphanesi, İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Merkezi, ülkenin çeşitli arşiv, müze ve kütüphanelerinde görevli 40’a yakın Özbek el yazma eserleri uzmanı katılıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Özbekistan Bilimler Akademisi "Biruni" Şarkiyat Enstitüsü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu ile iş birliğinde Özbek uzmanlara "El Yazma Eserlerin Restorasyonu ve Korunması Eğitimi" Taşkent’te başladı.

Er, dünya medeniyetinin merkezlerinden olan Özbekistan’daki çok sayıdaki el yazma eserlerin ortak medeniyetin hafızası olduğunu dile getirerek, bu eserlerin muhafazası ve onarımı konusunda deneyimlerini paylaşmak üzere Türkiye'nin tanınmış uzmanlarını davet ettiklerini vurguladı.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çağlar da Şarkiyat Enstitüsünün sadece Özbekistan için değil tüm Türk ve İslam dünyası için büyük bir bilimsel hazine olduğuna dikkati çekerek, bu hazineyi oluşturan el yazmalarının gelecek nesillere ulaşması için onların muhafazası ve onarımının önemine değindi ve TİKA’nın bu konuda gereken tüm yardımı vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Şarkiyat Enstitüsü Müdür Yardımcısı Süreyya Karimova da daha önce TİKA ile iş birliğinde düzenlenen el yazmalarının onarımına ilişkin eğitim programının kendileri için çok faydalı olduğunu anımsatarak, bunun üzerine Özbek kurumlarının da yoğun isteğiyle bu programı düzenlendiklerini aktardı. Karimova, el yazmalarının muhafazası ve onarımı konusunda büyük deneyime sahip Türk uzmanların eğitiminin Özbek uzmanlar için çok faydalı olacağına inandığını kaydederek, bu organizasyondan dolayı Türk tarafına teşekkür etti.