Türk vatandaşı 3 genç kadın Ukrayna’da büyük şok yaşadı! Anlattıkları inanılmaz…

Son dakika haberi: Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya'nın saldırılarının ardından mahsur kalan Türk vatandaşı 3 genç kadın, yetkililerden yardım istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar devam ederken, ülkenin Lviv kentinde mahsur kalan Türk vatandaşı Çağla Güntekin, Ece Üner ve Emine Şahin, kaydettikleri görüntüler aracılığıyla yetkilerden yardım istedi. Görüntülerde, Ukrayna'ya iş için geldiklerini ve sağlık çalışanı olduklarını belirten Üner, Ukrayna vatandaşı olmadıkları için otellerde kalamadıklarını ifade etti.

Ayrıca Güntekin, Ukrayna'ca bilmediklerini, tercümanlarının kaçtığını ve geceyi sokakta geçirmek mecburiyetinde kaldıklarını kaydetti. Mahsur kalanlardan Emine Şahin ise, dolandırıldıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

**Videodaki 3 genç kadının sırasıyla şöyle konuştuğu görüldü:



Çağla Güntekin: Merhaba şu anda Ukrayna Lviv’deyiz. Benim adım Çağla Güntekin, diğer arkadaşım Ece Üner diğer arkadaşım Emine Şahin. Burada sokakta kalıyoruz. Otelden atıldık. Tercümanımız kaçtı. Dil bilmiyoruz. Ukraynalılara öncelik tanıyorlar.

Ece Üner: Biz buraya iş için geldik sağlıkçıyız ama maalesef ki her şekilde ne olursa olsun Ukraynalı bir vatandaş olmadığımız için otelde kalamıyoruz sokaktayız şu anda.

Emine Şahin: Bize yüksek fiyat uyguladılar. Biz ilk başta bu şekilde anlaşmamıştık ama Ukraynalı bir vatandaş gelip daha yüksek bir fiyat verince bu şekilde oldu. Lütfen devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Biz bugün sokakta kalacağız.

Ece Üner: Bir de üstüne dolandırılıyoruz. Maalesef ki böyle bir şey de yaşamış durumdayız. Polonya sınırına gitmek için bir araç ayarladık o da bizi dolandırmaya çalıştı. Şu anda valizimizle beraber sokaktayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.

