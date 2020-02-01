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Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 01:21 | Son Güncelleme

Çin'de patlak veren yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkede bulunan Türkiye vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev kargo uçağı, Vuhan'a ulaştı.

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA: TOPLAM 48 KİŞİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" açıklamasında bulundu.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Tahliyenin birkaç saatte tamamlanması bekleniyor" dedi.

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