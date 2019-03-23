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'Türk ve Çin kültüründe çay sevgisi benzer'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye-Çin Dostluk Vakfı iş birliği ile çay etkinliği düzenlendi.

İSTANBUL, (DHA)- ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye-Çin Dostluk Vakfı iş birliği ile çay etkinliği düzenlendi. Türkiye-Çin Dostluk Vakfı İstanbul şubesinde gerçekleştirilen etkinliğe Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkanı Hasan Çapan ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke için de önemli yer tutan çay kültürü hakkında tanıtım videosunun yayınlandığı etkinlik, Türkiye Çin Dostluk Vakfı İstanbul Şube Müdürü Sezgin Dönmez’in açılış konuşması ile başladı. Sezgin Dönmez konuşmasında, iki ülke arasındaki derin tarihsel ilişkiye vurgu yaparak kültürel benzerliklerin altını çizdi. Her geçen gün gelişen bağların bu tip etkinliklerle pekiştiğini aktaran Dönmez, Türkiye ve Çin arasında uzun geçmişe dayanan ilişkilerin daha da ileriye götürüleceğinden emin olduğunu kaydetti.

'ÇİN ÇAYI 6 ÇEŞİT'

CRI Türk ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte söz alan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, çayın her iki ülke için de kültürel bir değer olduğunu anımsatarak Çin’deki çay çeşitliliğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Çin Çayı'nın çeşidi çok fazla. Yeşil çay, beyaz çay, sarı çay, siyah çay vb. Kabaca ayırırsak 6 çeşit çay var. Çayların bu ayrımı, çayın demlendikten sonraki suyunun rengine göre yapılıyor. Çay yapraklarını ağaçtan topladıktan sonra kurutma dönemindeki farklardan dolayı tatları farklı oluyor."

'İKİ KÜLTÜRDE DE ÇAY SEVGİSİ AYNI'

Türk kültürü ve Çin kültürü arasında çay konusundaki benzerliklere dikkat çeken Başkonsolos Wei, "Bir misafir geldiği zaman 'Kahve içer misiniz?' diye sormuyoruz. 'Ne çayı içersin' diye soruyoruz. Türklerde de bu şekilde. Örneğin bir pazara gittiğinizde, dükkana gittiğinizde, sormadan çay getiriyorlar. Çaya olan sevgi iki kültürde de aynı. Farklılığı ise Türklerde çoğunlukla kırmızı çay oluyor" dedi.

Çin çay kültürü ve Türk çay kültürü video sunumlarının yapıldığı etkinlikte, Tiryaki Organizasyon Halk Oyunları ekibinin horon performansı ve Çinli kaligrafi sanatçısının çizimleri de gerçekleştirildi.

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