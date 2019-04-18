"Türk yatırımcılar için sanayi bölgesi fikrine açığız"

Ürdün hükümeti, ülkede bir Türk sanayi bölgesi kurulması fikrine açık olduklarını bildirdi.

Ürdün Yatırım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Muhenned Şahade ile Türk sanayicilerden oluşan bir heyet başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Bakan Şahade, Türk şirketlerini gelecek vadeden yatırım fırsatlarını keşfetmeye çağırarak, Türk yatırımlarının desteklenmesi için tüm imkanları sağlama taahhüdünde bulundu.

Ürdünlü Bakan, ülkesinde bir Türk sanayi bölgesi kurulması fikrine açık olduklarını, bu kapsamda kolaylıklar sunacaklarını söyledi.

Ülkesinin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere 3 kıtaya yakın coğrafi konumuna işaret eden Şahade, ülkesinin uluslararası pazarlara ulaşım için bir odak noktası olduğunu kaydetti.

Otomobil parçaları, asansör, seramik, porselen, özel plastik ve doğal gaz tesisatı alanında faaliyet gösteren 16 şirketi temsilen 10 iş adamının yer aldığı Türk heyetin, Ürdün ziyaretinin cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.