Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Haberde ismini açıklamayan yetkili gelişme ile ilgili olarak "Pulp Fiction filmi gibi" ifadesini kullandı.

Evlenmek için edinmesi gereken belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden ve o günden beri ortada görülmeyen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili New York Times gazetesine konuşan üst düzey Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsoloslukta infaz edildiğini açıkladı.

İNFAZ TİMİ SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÖZEL TESTERE GETİRDİ

İsmini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı’nın suikastının hızlı ve karmaşık bir operasyon şeklinde tamamlandığını ve Kaşıkçı’nın iki saat içerisinde öldürüldüğünü ifade etti. Suudi infaz timinin sadece bu cinayet için getirdiği testere ile Kaşıkçı’yı öldürüp parçalara ayrıldığını söyleyen yetkili yaşananların ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun filmlerine benzediğini “Pulp Fiction filmi gibi” sözleriyle aktardı.

KAŞIKÇI’NIN NİŞANLISI WASHINGTON POST’A YAZDI

Hatice Cengiz, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan nişanlısı Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili Washington Post gazetesine bir makale yazdı.