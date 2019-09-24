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Türk Yıldızları, Adana semalarında uçacak

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslarası Geleneksel Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'nde gösteri yapacak.  Kabasakal Köyü Rüzgarlı Tepe'de gerçekleşecek 10.Uluslararası Geleneksel Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali, 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları, Adana semalarında uçacak

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslarası Geleneksel Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'nde gösteri yapacak.
Kabasakal Köyü Rüzgarlı Tepe'de gerçekleşecek 10.Uluslararası Geleneksel Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali, 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açılışı Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisiyle yapılacak festivalde, 14-18 Ekim tarihleri arasında Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki köylerde yaşayan çocuklar, gökyüzüyle buluşacak.
Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güner Akkaya, "Festivalimiz bu yıl her zamankinden daha renkli. Çünkü bu festivalin bu yıl 10'uncusu gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde Adana'nın adına yakışır bir şekilde, yine misafir pilotlarımız en iyi şekilde kente özgü yemeklerle ağırlanıp, evlerine uğurlanacak. Engelli çocuklarımızı ailelerinin önünde hayatlarında ilk kez gökyüzüyle buluşturacağız. Her yıl 2 gün olan festivalimizi genişleterek, bu yıl 1 hafta yaptık. Herkesi bu festival coşkusunu yaşamaya bekliyoruz" dedi.

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