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Türk Yıldızları Boğaz'da!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:01 | Son Güncelleme

Yarın başlayacak TEKNOFEST öncesinde İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları nefes kesti.

Hafızalara kazınacak bir görsel şölene imza atan Türk Yıldızları'nın o şovundan nefes kesen kareler...

Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da görsel şov

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Yarın başlayacak TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştirdi.
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Türk Yıldızları, saat 14.45-15.00'te İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş yaptı.
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Gösteri, yarın başlayacak İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlendi.
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Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
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Bazı vatandaşların gösterileri balkon ve bina çatılarından takip ettiği görüldü. TEKNOFEST, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
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Türk Yıldızları TEKNOFEST istanbul

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