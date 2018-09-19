Türk Yıldızları Boğaz'da!

Hafızalara kazınacak bir görsel şölene imza atan Türk Yıldızları'nın o şovundan nefes kesen kareler...

Türk Yıldızları, saat 14.45-15.00'te İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş yaptı.

Gösteri, yarın başlayacak İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlendi.

Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

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Bazı vatandaşların gösterileri balkon ve bina çatılarından takip ettiği görüldü. TEKNOFEST, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.