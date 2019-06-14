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Türk Yıldızları Isparta'da gösteri yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: - "18 yıl aradan sonra şehrimize gelen Türk Yıldızlarımızın gösterisini hep birlikte izlemek istiyoruz. Bu gösterilerden herkesin istifade etmesini istiyoruz"

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları, Isparta'da gösteri yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları 18 yıl aradan sonra "2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Koku Günü" kapsamında Isparta'da gösteri düzenleyecek.

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nden izlenebilecek gösteri yaklaşık 30 dakika sürecek.

Türk Yıldızlarında görev yapan teknik ekip, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başdeğirmen, Türk Yıldızlarının, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirtti.

Türk Yıldızları ile büyük gurur duyduklarını ifade eden Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Türk Yıldızlarımızla cumartesi günü birlikte olacağız. Bizleri kırmadılar, davetimizi kabul ettiler ve kalabalık bir ekiple şehrimize geldiler. Milli gururumuz 6 uçakla Gökkubbe üzerinde 30 dakikalık bir gösteri yapacak. Hemşehrilerimizle, komşu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte olmak, 18 yıl aradan sonra şehrimize gelen Türk Yıldızlarımızın gösterisini hep birlikte izlemek istiyoruz. Bu gösterilerden herkesin istifade etmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu gösterileri izlemeye davet ediyorum."

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