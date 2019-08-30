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Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteriye imza attı.
Dumlupınar semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları’nı izlemek isteyen vatandaşlar, törenlerin yapıldığı alanı dakikalar önce doldurdu. Uçaklar, yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde birbirinden zor hareketler gerçekleştirdi. Binlerce kişi Türk Yıldızları’nın unutulmaz gösterisini ilgiyle izledi.
7 uçağın yaptığı 20 ayrı akrobasi hareketi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Bu arada, vatandaşlar Türk Yıldızları’nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Vatandaşlar gösteriyi beğendiklerini, göğüslerinin kabardığını ve Türk Yıldızları ile gurur duyduklarını belirtti.

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