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Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

08.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe rap sanatçısı Uzi, şarkılarıyla ve klipleriyle olduğu kadar rahat ve kendine özgü giyim tarzıyla da dikkat çekiyor. Bu tarz sizin de hoşunuza gidiyorsa başarılı Türkçe rap sanatçısı Uzi’nin stiline alternatif kombin önerilerimize göz atmaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet" ise gelin sizin için hazırladığımız önerilere birlikte bakalım.

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Türkçe rap'in yıldızı parlayan isimlerinden Uzi, müziği ve klipleriyle olduğu kadar stili ve giydikleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Uzi'nin stili sizin de gönlünüzü çalıyorsa ve bu stili kolayca kendi tarzınıza uyarlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Genellikle bol kesim ve rahat parçaları tercih eden sanatçının tarzını beğenenler için Uzi’nin stiline alternatif kombin önerilerini derledik. Dilerseniz bu önerilere gelin hep birlikte göz atalım.

1. Bu stilin olmazsa olmazı: Koton Basic Oversize Tişört

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

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Türkçe rap sanatçısı Uzi’nin stilinin olmazsa olmaz parçalarının başında oversize kesimli tişörtler geliyor. Siz de sanatçının rahat ve kendine özgü stilini beğeniyorsanız Koton markasının beyaz tişörtüne mutlaka göz atmalısınız. Markanın üzerinde hiçbir desen veya slogan bulunmayan sade tasarımlı tişört modeli, oversize kesimiyle son derece rahat bir görünüme sahip. %100 pamuktan üretilen tişört aynı zamanda son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Bol pantolon ve eşofmanların üzerine rahatlıkla tercih edebileceğiniz Koton Basic Oversize Tişört'le Uzi’nin stilini kendi stilinize uyarlayabilirsiniz.

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2. Bershka Bol Kesim Jogger Pantolon da bu stilin ayrılmaz parçaları arasında yer alıyor

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Uzi'nin stilini beğeniyor ve bu stile uygun kombinler yapmak istiyorsanız beyaz oversize kesim tişörtün altına siyah bol pantolonlar tercih edebilirsiniz. Bershka markasının siyah renkli bol kesim jogger pantolonu "Bu stil için biçilmiş kaftan" desek abartmış olmayız. Arkasında bulunan cep detayı ve bol kesimiyle son derece sade ve rahat bir görünüme sahip olan pantolon, lastikli beli ve ayarlanabilir bel ip detayıyla kolay bir kullanım olanağı sunuyor. Oversize kesim tişörtünüzle kombinleyebileceğiniz Bershka Bol Kesim Jogger Pantolon'un altına spor ayakkabı tercih ederek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

3. Icegrey Kapüşonlu Şişme Yelek ile stilinize biraz daha hava katın

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Oversize kesim tişört ve bol kesim pantolonunuzun üzerine bir parça daha ekleyerek stilinizi daha da havalı hâle getirmek isterseniz şişme yeleklere mutlaka göz atmanızı öneririz. Icegrey markasının kapüşonlu şişme yeleği stilinizi tamamlamak için harika bir alternatif olabilir. Icegrey Kapüşonlu Şişme Yelek, çıkarılabilir kapüşonu, fermuarlı cepleri ve gizli iç cebi ile son derece pratik bir kullanıma sahip. Bu dolgulu yeleği ilkbahar ve sonbahar aylarında tişörtlerinizin üzerine tercih ederek serin havadan ve rüzgârdan korunabilirsiniz. Ayrıca yelek sayesinde Türkçe rap'in başarılı sanatçısı Uzi'nin stilini kendi tarzınıza uyarlayabilirsiniz.

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4. Xhan Batik Desen Oversize Tişört ile stilinize renk katın

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stili sizin de gönlünüzü çalıyorsa ve oversize tişörtleri seviyorsanız Xhan markasının bu tişört modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Yavruağzı üzerine haki ve toprak tonlarındaki batik desenleriyle son derece otantik bir tarzı olan tişört, oversize kesimiyle de hem rahat bir kullanım sunuyor hem havalı bir görünüm elde etmenize olanak tanıyor. İster eşofman altları ister kargo pantolonlarla kombinleyebileceğiniz tişörtle son derece tarz ve modern bir stil oluşturabilirsiniz. Dilerseniz üzerine bir sweatshirt tercih ederek stilinizi tamamlayabileceğiniz Xhan Batik Desen Oversize Tişört'e mutlaka göz atmanızı öneririz.

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5. Hem rahat hem havalı: Gennadi Hoppe Kargo Pantolon

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Oversize tişörtleri rahatlıkla kombinleyebileceğiniz kargo pantolonlar rap stilini yakalamak için son derece uygun parçalar. Gennadi Hoppe markasının haki renkli kargo pantolonunu batik desenli oversize tişörtle kombinleyerek havalı bir stil oluşturabilirsiniz. Modern ve yüksek kaliteli dikişleriyle şık bir görünüme sahip olan pantolon iki adet yan, iki adet düğmeli arka cebinin yanı sıra bacak yanlarındaki düğmeli iki büyük cebiyle de son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Camel'dan kahverengiye, maviden siyaha birçok farklı renk alternatifi bulunan Gennadi Hoppe Kargo Pantolon'un altına beyaz, siyah veya haki renkte bir spor ayakkabı tercih ederek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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6. Bir takımla kolayca stilinizi oluşturun: Rcsinway Spor Giyim Takımı

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Türkçe rap'in sevilen isimlerinden Uzi'nin stilini beğeniyor ve kolayca kendi tarzınıza uyarlamak istiyorsanız eşofman takımları da sizin için harika bir alternatif olabilir. Rcsinway markasının beyaz ve siyah renklerden oluşan kapüşonlu bir sweatshirt'ten ve siyah eşofman altından oluşan iki parçalı takımını tercih ederek çok efor harcamadan son derece tarz bir kombin oluşturabilirsiniz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında sizi hem sıcak tutacak hem stilinizi yansıtacak Rcsinway Spor Giyim Takımı'nı en sevdiğiniz spor ayakkabılarınızla kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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7. Ablukaonline Oversize Geometrik Desenli Gömlek ile stilinize modernlik katın

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Rap müzik seviyorsanız ve Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stili hoşunuza gidiyorsa Ablukaonline markasının oversize kesimli gömlek modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın tasarımında siyah ve gri renklerdeki geometrik desenlere yer verdiği bu gömlek modeli hem bol kesim jean'lerle hem siyah bol pantolonlarla çok şık duracak bir görünüme sahip. Dilerseniz Ablukaonline Oversize Geometrik Desenli Gömlek içine siyah ya da beyaz bir tişört tercih ederek stilinizi tamamlayabilirsiniz. Bu gömlek kalın bir kumaşa sahip olduğu için özellikle sonbahar ve kış aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir alternatif.

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8. Defacto Oversize Fit Kısa Kollu Gömlek ile stilinize yaz havası getirin

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Yaz aylarında da bu stili tarzınıza yansıtmak istiyorsanız kısa kollu oversize gömlekler sizin için harika bir seçim olabilir. Günlük giyim kategorisindeki ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken DeFacto markasının oversize fit kesimli, kısa kollu gömlek modeli ile rahat ve havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Şal desenleriyle hem etnik hem modern bir görünüme sahip olan bu gömlek modelini siyah pantolon veya jean'lerle kombinleyebilir, beyaz veya siyah renkli spor ayakkabılarla stilinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz Defacto Oversize Fit Kısa Kollu Gömlek'i yaz aylarında bermuda şortlarla da kombinleyebilirsiniz.

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9. Yaz aylarında Indicode Bermuda Kargo Şort ile stilinizi yansıtın

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

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Yaz aylarında tercih edebileceğiniz bermuda şortlar oversize gömleklerinizle çok yakışacak alternatifler oluşturabilir. Indicode markasının kargo model, kendiliğinden kemerli bermuda şortu hem modern tasarımı hem rahatlığıyla sizin için harika bir seçim olabilir. Her renkte gömlek ve tişört ile kombinleyebileceğiniz Indicode Bermuda Kargo Şort'un altına siyah, gri veya beyaz spor ayakkabılar giyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz. Yan taraflarında bulunan iki küçük ve iki kapaklı büyük cebin yanı sıra arka kısımda da iki tane cebi bulunan, son derece pratik bir kullanım sunan şortla çantaya ihtiyaç duymadan cep telefonundan cüzdana rahatlıkla tüm ihtiyaçlarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz.

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10. Sokak Butik Oversize Kapüşonlu Sweatshirt ile stilinize şıklık katın

Türkçe rap sanatçısı Uzi'nin stiline alternatif kombin önerileri

Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Uzi'nin stilini beğeniyorsanız farklı desenlerle tasarlanmış sweatshirt'lere mutlaka göz atmalısınız. Sokak Butik markasının, kapüşonlu, oversize kesimli sweatshirt modeli üzerindeki yıldırım desenleriyle son derece havalı bir görünüme sahip. Jean ve bol pantolonların yanı sıra siyah veya beyaz bir eşofman altıyla da rahatlıkla kombinleyebileceğiniz sweatshirt’ü dilerseniz bahar aylarında bermuda şortların üzerine tercih ederek rahat ve modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Sokak Butik Oversize Kapüşonlu Sweatshirt'ü beyaz spor ayakkabılarla kombinleyerek bir kontrast yaratabilirsiniz. %90 pamuk %10 likradan üretilen sweatshirt’ü kaliteli kumaşı sayesinde uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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