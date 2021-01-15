Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan yerli uygulama iş birliği!

Erkan, "Ülke insanımız adına yapılan bu iş birliğimizin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sayede Türkiye'nin verilerinin ülke içerisinde güvenle kalacağının altını çizen Erkan, yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak anlaşmanın gelecek dönemde bu konuda yapılacak yeni iş birliklerinin de önünü açacağını bildirdi.

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

"TÜRKİYE'NİN DİJİTALLEŞME VİZYONUNA KATKIMIZI, YENİLİKÇİ DİJİTAL PLATFORMLAR SUNARAK PEKİŞTİRİYORUZ''

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Türkiye'deki yerli uygulamaların öneminin son dönemde bir kez daha anlaşıldığını belirterek, bu süreçte yerli uygulamaları tercih eden tüm kullanıcılara duydukları güven ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bugün gerçekleştirilen iş birliğinin, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını deneyimlemesine önemli ölçüde destek sağlayacağını ifade eden Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum. Turkcell ve Vodafone yöneticilerini ve bu süreçte katkısı bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum."

"TÜRKİYE'NİN YERLİ GÜCÜNÜ DESTEKLİYORUZ''

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ise, sektörde yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları desteklediklerini, müşterilerine sınırsız internet deneyimi yaşatmak amacıyla 4 yıl önce kullanıma sundukları Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncellediklerini belirtti.