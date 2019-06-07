"Turkcell Yıldızlı Geceler" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sanatçılar, 24 Temmuz-1 Ağustos arasında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.
Berkay'ın 24 Temmuz sahne almasıyla başlayacak "Yıldızlı Geceler"de, sırasıyla Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal ve Demet Akalın konser verecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum