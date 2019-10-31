Turkcell'in 5G altyapısı ilk kez Trabzonspor stadında

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Turkcell teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, en yeni ve en ileri teknolojileri hayatın her alanına yaymak için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu amaçla 5G hazırlıklarını yürüten Turkcell, sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor.

İnşası sırasında tüm dijital altyapısı Turkcell tarafından kurulan Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, şimdi de Turkcell'in Huawei ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucu 5G'ye hazır hale getirildi.

5G'nin yüksek data hızı ile hem stadyum içindeki hem de dışındaki taraftarların maç izleme tecrübeleri zenginleşecek. 5G'nin aktive edildiği stadyumda nerede oturulursa oturulsun, istenen açıdaki bir kameradan maçı ekrandan gerçek zamanlı olarak takip etmek de mümkün olacak.

Ayrıca 5G'nin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile birleştirilmesiyle sonucu çok daha kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşanabilecek. Örneğin, taraftarın önündeki ekranda takip ettiği oyuncunun bilgileri ve maç istatistikleri anında görüntülenebilecek.