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Turkcell'in 5G altyapısı ilk kez Trabzonspor stadında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Turkcell teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu - Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: - "5G'nin getireceği dijitalleşme tüm sektörleri dönüştürecek ve bu sektörler vasıtasıyla da son kullanıcılara erişerek topluma fayda sağlayacak. 5G ile hayatımıza girecek olumlu değişiklerden en çok etkilenecek sektörlerden biri de spor endüstrisi olacak" - "5G ile birlikte spor endüstrisinin hızla dijitalleşmesi sağlanırken sahalarda da izleyicilere daha zengin bir dijital deneyim sunulacak"

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Turkcell teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, en yeni ve en ileri teknolojileri hayatın her alanına yaymak için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu amaçla 5G hazırlıklarını yürüten Turkcell, sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor.

İnşası sırasında tüm dijital altyapısı Turkcell tarafından kurulan Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, şimdi de Turkcell'in Huawei ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucu 5G'ye hazır hale getirildi.

5G'nin yüksek data hızı ile hem stadyum içindeki hem de dışındaki taraftarların maç izleme tecrübeleri zenginleşecek. 5G'nin aktive edildiği stadyumda nerede oturulursa oturulsun, istenen açıdaki bir kameradan maçı ekrandan gerçek zamanlı olarak takip etmek de mümkün olacak.

Ayrıca 5G'nin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile birleştirilmesiyle sonucu çok daha kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşanabilecek. Örneğin, taraftarın önündeki ekranda takip ettiği oyuncunun bilgileri ve maç istatistikleri anında görüntülenebilecek.

Bunun yanında stadyuma yerleştirilecek olan 360 derece kameralar sayesinde taraftarlar, maçı sanki sahanın içerisindeymiş gibi deneyimleyebilecek. 5G kapsaması altındaki bir kullanıcı, maçları evinde, iş yerinde televizyon ekranlarından izlese bile stadyumun içerisindeki bir taraftar ile aynı tecrübeyi yaşayabilecek.

- "5G ile spor endüstrisi hızla dijitalleşiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, spor etkinliklerinin günümüzde 5G'nin en yoğun ve tercih edilen kullanım senaryolarından biri olduğunu belirtti.

5G'nin getireceği dijitalleşmenin tüm sektörleri dönüştüreceğini ve bu sektörler vasıtasıyla da son kullanıcılara erişerek topluma fayda sağlayacağını aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 5G aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor. 5G ile hayatımıza girecek olumlu değişiklerden en çok etkilenecek sektörlerden biri de spor endüstrisi olacak. 5G ile birlikte spor endüstrisinin hızla dijitalleşmesi sağlanırken, sahalarda da izleyicilere daha zengin bir dijital deneyim sunulacak. Bu vesileyle Trabzonspor ile sürdürdüğümüz iş birliğimizi bir adım daha öteye taşıyan bu projenin hayata geçmesine vesile olan başta kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederiz."

Turkcell önümüzdeki süreçte, spor etkinliklerinin dijitalleştirilmesi ve kişiselleştirilmesi sürecine yeni çözümler ile devam edecek. Şirket, ağustos ayında İstanbul Tepebaşı'nda yaptığı testte 2,283 Gbps'ye ulaşarak 5G hızında dünya rekoru kırmıştı.

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5G Trabzonspor Turkcell

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