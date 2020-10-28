Turkcell'in en büyük hissedarının Varlık Fonu olması ne anlama geliyor?

Analistler aynı zamanda bu durumun şirket hisselerine olumlu yansıdığını; hisselerin daha da yükselmesini beklediklerini aktardı.

Analistler, TVF'nin devreye girerek Turkcell'in ortaklık yapısıyla ilgili sorunların çözülmesini olumlu bir gelişme olarak görüyor.

TVF CEO'su Zafer Sönmez, "Neredeyse 1,5 yıldır devam eden ve gece gündüz çalışarak şeffaflıkla yürüttüğümüz hisse devri sürecini başarıyla tamamladık. Genel Kurul'da aldığımız güven oyuyla Turkcell'de 15 yıldır süren ortaklık problemi çözüldü." dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yüzde 26,2 oranıyla Turkcell'in en büyük hissedarı oldu.

Rus şirketi AlfaGroup'un çatısı altında bulunan LetterOne adlı yatırım şirket ise şirketteki payını toplamda yüzde 24,8'e çıkararak en büyük azınlık hissedar oldu.

Yine Turkcell'in kurucu ortaklarından olan Çukurova Holding, dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkış yaptı.

Turkcell'in kurucu ortaklarından olan İsveç merkezli telekomünikasyon şirketi Telia, Turkcell'deki yüzde 24,02'lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell'den çıkış yaptı.

TVF'nin Turkcell'in en büyük hissedarı olmasıyla diğer ortakların paylarında değişiklikler meydana geldi.

"Ortaklar arasında yıllardır devam eden sorunlar ve karmaşık ortaklık yapısı Turkcell'in hisse performansı üstünde baskı yaratmaktaydı. Geçtiğimiz yıllarda üç sene arka arkaya genel kurul toplantıları yapılamamış, dört sene arka arkaya temettü ödenememiştir."

Turkcell'in geçen hafta düzenlenen olağan kurul toplantısında hissedarlar, 2019 kârından 811,6 milyon lira, bu da hisse başına 0,37 lira anlamına geliyor, brüt temettü dağıtılmasını da onayladı.

"Şu aşamada ne kadar katkıları olacağını ve yönetimin nasıl şekilleneceğini kestirmek güç fakat olumlu etkisinin olmasını bekliyoruz" diyen Demirtaş, bu değişiklikle temettü konusundaki belirsizliğin de azaldığını aktardı:

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, "Bu yapıda TVF'nin karar alma ve yönetimi oluşturmada manevra kabiliyeti artmıştır" açıklamasında bulundu.

Yeni yapıyla beraber yönetim kurulu üye sayısı yediden dokuza çıkarıldı. TFV, dokuz üyenin beşini seçebilecek. Temettü dağıtımı ve diğer konularda ise hissedarların hakları eşit.

Garanti Yatırım konuyla ilgili piyasa notunda, "Turkcell'de altyapı, 5G planları, olası halka arzlar gibi değer yaratacak ve kurumsal yönetim ilkelerini geliştirecek adımların atılacağını düşünüyoruz" açılamasını yaptı.

Ata Yatırım'dan Demirtaş ise TVF'nin yönetime müdahil olmasıyla doğabilecek risk ile ilgili, "TVF'nin günlük işleyişi ve kararlara müdahil olması ile olumlu beklentilerin tersine şeffaflığı azaltan bir yönetim şekline dönüşmesi ihtimali söylenebilir. Ancak bu aşamada bu riski düşük görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

New York merkezli Xtellus Capital Partners yatırım şirketinden yönetici ve hisse analisti Ivan Kim, Turkcell'deki ortaklık yapısıyla ilgili sorunların çözülmesi için son kertede devletin devreye girdiğini; bunun da olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Bu durumun şirket hisselerine de olumlu yansıdığını belirten Kim, hissedarlık yapısının çözüme ulaşmasıyla Turkcell'in daha iyi yönetileceğini, bunun da şirket değerlemesine olumlu yansıyacağını düşünüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Kim'e göre risk ise ekonomideki dalgalanmalar.