Turkish Cargo 2019‘da büyümesini sürdürdü

Hava kargo operasyonlarına, ‘’Dual Hub’’ olarak Atatürk ve İstanbul Havalimanlarından devam eden Turkish Cargo, yılın ilk çeyreğinde küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen güçlü büyümesini sürdürdü.

Küresel taşıyıcı, pazarın yüzde 3,1 oranında daralma gösterdiği 2019 yılının ilk üç ayında WACD (World Air Cargo Data) verilerine göre, satılan kargo tonajında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında artış gerçekleştirdi. Turkish Cargo bu başarısıyla WACD listesinde 7. sıradaki yerini korurken zirveye yükselişi için ise kararlılığını gösterdi.

Asya ve Amerika Pazarında Rekor Büyüme

WACD’nin ilk çeyrek bölgesel verilerine göre Turkish Cargo en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. Bayrak taşıyıcı kargo şirketi, satılan tonaja göre Asya’da pazar yüzde 4,4 daralma gösterirken yüzde 15,4, Amerika’da ise pazar yüzde 3,1 daralma gösterirken yüzde 29,1 büyüme başarısı sergiledi. Şirket, hava kargo hizmeti sağladığı tüm bölgelerde olumlu sonuçlar elde etti.

Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar ile dünyayı çevreleyen Türk Hava Yolları’nın kargo taşıma kapasitesi ile 124 ülkede toplam 309 şehre ulaşan ve buna ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 noktaya direkt kargo uçuşu gerçekleştiren Turkish Cargo, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla hizmet kalitesini her geçen gün yükseltiyor.



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