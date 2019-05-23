HABER

Turkish Cargo 2019‘da büyümesini sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Hava kargo operasyonlarına, ‘’Dual Hub’’ olarak Atatürk ve İstanbul Havalimanlarından devam eden Turkish Cargo, yılın ilk çeyreğinde küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen güçlü büyümesini sürdürdü.Küresel taşıyıcı, pazarın yüzde 3,1 oranında daralma gösterdiği 2019 yılının ilk üç ayında WACD (World Air Cargo Data) verilerine göre, satılan kargo tonajında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında artış gerçekleştirdi.

Hava kargo operasyonlarına, ‘’Dual Hub’’ olarak Atatürk ve İstanbul Havalimanlarından devam eden Turkish Cargo, yılın ilk çeyreğinde küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen güçlü büyümesini sürdürdü.
Küresel taşıyıcı, pazarın yüzde 3,1 oranında daralma gösterdiği 2019 yılının ilk üç ayında WACD (World Air Cargo Data) verilerine göre, satılan kargo tonajında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında artış gerçekleştirdi. Turkish Cargo bu başarısıyla WACD listesinde 7. sıradaki yerini korurken zirveye yükselişi için ise kararlılığını gösterdi.
Asya ve Amerika Pazarında Rekor Büyüme
WACD’nin ilk çeyrek bölgesel verilerine göre Turkish Cargo en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. Bayrak taşıyıcı kargo şirketi, satılan tonaja göre Asya’da pazar yüzde 4,4 daralma gösterirken yüzde 15,4, Amerika’da ise pazar yüzde 3,1 daralma gösterirken yüzde 29,1 büyüme başarısı sergiledi. Şirket, hava kargo hizmeti sağladığı tüm bölgelerde olumlu sonuçlar elde etti.
Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar ile dünyayı çevreleyen Türk Hava Yolları’nın kargo taşıma kapasitesi ile 124 ülkede toplam 309 şehre ulaşan ve buna ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 noktaya direkt kargo uçuşu gerçekleştiren Turkish Cargo, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla hizmet kalitesini her geçen gün yükseltiyor.

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...
Sancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybettiSancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.