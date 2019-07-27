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"Türkiye 2 Metre Radyo Kontrollü Planör Ligi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:49 | Son Güncelleme

Yarışamaya, Yalova, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Bandırma'dan 8 takım ile 24 sporcu katıldı

BALIKESİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Bandırma Şubesi ve Hür-Kuş Planör Kulübünce düzenlenen "Türkiye Radyo Kontrollü 2 Metre Planör Ligi" başladı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü arazisinde düzenlenen yarışmaya Yalova, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Bandırma'dan katılan üçer kişilik 8 takım katıldı. 24 yarışmacı sporcunun yer aldığı şampiyonada Bandırma'yı Hür-Kuş takımı temsil etti.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, havacılığın gelişmesi için gayret ettikleri söyledi.

Yazar, havacılığın önemine vurgu yaparak, "Son dönemde ülkemizde havacılık sektöründe önemli yatırımlar yapılıyor. Bugünkü yarışmada havacılık sektöründe farkındalık yaratma anlamında güzel bir etkinlik, THK'nin Bandırma Şubesi'ni tebrik ediyorum." dedi.

THK Bandırma Şubesi Başkanı Varol Memişler de amaçlarının bir farkındalık yaratmak olduğunu dile getirerek, etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış törenine Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ile uçak ve havacılık meraklıları katıldı.

Yarışmalar 2 gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Planör

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