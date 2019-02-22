"Türkiye 3,5 milyon insana yardımcı olmak için büyük yük üstlendi"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşmasının işe yaradığını belirterek, "Türkiye'den Yunan adalarına geçen kişi sayısı günde 10 binlerden 50, 60'a düşmüş durumda. Ege denizinde ölen insan sayısı azaldı. Türkiye 2011'den bu yana yaşamını kurtarmak için evinden kaçan ve sahip olduğu her şeyi kaybeden 3,5 milyon insana yardımcı olmak için büyük bir yük üstlendi." dedi.

AB'nin birlik olarak ülkelerin tek başına başa çıkamayacağı sorunları çözdüğünü aktaran Berger, göçten iklim değişikliğine, küresel ısınmaya kadar birçok konuyla ilgilendiklerini bildirdi.

Avrupa Günü'nde 9 Mayıs'ta yapılacak programlarda aynı zamanda AB'nin geleceğini ele alacak etkinlikler olması gerektiğini vurgulayan Berger, "Bu kutlanacak Avrupa Günü, Birleşik Krallığın AB'den ayrılmasından sonra kutlanacak ilk Avrupa Günü olacak. Birleşik Krallık'ta tartışmalar hala sürüyor. Bu yazı ilk defa iki yıl önce gönderildiğinde herkes bunun büyük bir felaket olduğunu, AB'nin parçalanacağını, ülkelerin tek tek ayrılacağını söylemişlerdi. Ama iki yıl sonra durumun farklı olduğunu görüyoruz. 27 üye ülke beraber hareket ettiler, hatta uyumu güçlendirdiler." diye konuştu.

Dünyada Çin gibi yükselen yeni güçler bulunduğunu belirten Berger, AB'nin çok taraflı bir dünya düzeni konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

- "Türkiye ile aynı gemideyiz"

"Biz de Türkiye ile aynı gemideyiz. Çünkü Türkiye de çok taraflılığı destekliyor. Çok taraflılık ile kutupluluk arasında bir fark var. Çok taraflılık, dünyada çeşitli ülkelerin iş birliği yapmak demekken kutupluluk tek tek güçlerin kendi politikalarını uygulaması." diyen Berger, güvenlik ve askeri ittifakların hala önemli olduğuna değindi.