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"Türkiye-AB göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud: - "AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının sonuç vermeye devam ettiğine dikkati çekerek düzensiz göçün yüzde 91 azaldığını belirtti.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, "AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı." diye konuştu.

Türkiye'nin ve AB'nin mutabakata ilişkin taahhütlerine bağlı kaldığının altını çizen Bertaud, Yunanistan'daki düzensiz göç akınındaki artışı yakından takip ettiklerini ve yetkililerle irtibatın sürdüğünü ifade etti.

Bertaud, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yönelik düzensiz göç akınında yakın zamandaki artışın ise Türkiye-AB göç mutabakatı öncesi seviyelerinden çok düşük olduğuna dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
AB AB Komisyonu düzensiz göç göç mutabakatı Türkiye Yunanistan

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