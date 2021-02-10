Türkiye-ABD ilişkileri: Times'a göre Erdoğan'ın sempati kazanma çabası Beyaz Saray'da dikkate alınmadı

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Washington'la ilişkileri toparlamaya çalıştığını ancak çabasının karşılıksız kaldığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin Washington'a yeni bir büyükelçi atamasına ve Ankara'dan bazı heyetler gönderilmesine karşın, Türkiye ile ABD arasında yeni dönemde iyi ilişkiler kurabileceğine dair çok az işaret olduğu yorumu yapıldı. Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiği belirtiliyor. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biden'ın Türk-Amerikan ilişkilerine gereken özeni göstereceğine inanıyoruz. Yeni yılda yeni bir sayfa açmak istiyoruz" sözlerine de yer veriliyor. Biden'ın henüz Erdoğan ile görüşmediğini aktaran Times, iki ülke arasındaki tek resmi temasın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasındaki telefon görüşmesi olduğunu yazıyor.

'Dört yılda çatlaklar iyice büyüdü' Times, Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde yaklaşık 30 yıldır ABD-Türkiye ilişkilerini analiz eden Bülent Alirıza'nın görüşlerine de yer vermiş: "Trump'ın gidişiyle ikili ilişkiler artık ciddi bir sorun. Türkiye isterse Rusya ile anlaşmaya devam edebilir ama Biden döneminde ABD ve NATO ile de bağlarını sürdürmek istiyorsa bunu yapamaz. "S-400 sadece bir gösterge. Gerekçesi de Türkiye'nin kendi yoluna gitmeye karar vermesi. Erdoğan işleri düzeltmek için Biden'a ulaşması gerektiğine inanıyor ama bu işe yaramayacak." İsrail ve AB ile ilişkileri iyileştirme çabaları Times'taki haberde, AKP'nin iç siyasette ciddi oranda güç kaybettiği ve MHP'yle ittifakı nedeniyle, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile polemiğe girildiği belirtiliyor. Gazeteye göre, Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yapılan yardım da, yeni ABD yönetimi tarafından hoş görülmüyor. Erdoğan'ın, son yıllarda ilişkilerinin kötüye gittiği Batılı müttefikleri ile de ekonomik kriz nedeniyle yeniden ilişki kurmaya çalıştığının vurgulandığı haber, şöyle devam ediyor: