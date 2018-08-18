Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Rahip Brunson üzerinden Türkiye ile ABD arasında son dönemde gerilen ilişkiler, Washington'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almasıyla yeni bir döneme girmişti.

Türkiye'ye ek vergi kararı alan ve sürekli tehditler savuran ABD yönetimi, adeta Türkiye'ye karşı bir ekonomik savaş başlatmıştı.

'HERKES EĞİLSİN Mİ?'

Son zamanlarda yaşanan gelişmeler sonrasında, Arap dünyasının önde gelen medya kuruluşlarından Arabi 21, bugün bu konu hakkında çarpıcı bir karikatür yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik savaşa karşı dik duruşunun ön plana çıkarıldığı karikatür, Twitter'dan, "Amerika'nın ekonomik savaşı... Herkes eğilsin mi?" notuyla paylaşıldı. (Haber 7)



