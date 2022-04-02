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Türkiye acil tıp teknikeri Büşra'yı konuştu! Terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaptı

02.04.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te meslektaşlarıyla terk edilmiş bir bebek vakasına giden acil tıp teknikeri Büşra Durmaz davranışıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkatini çekti. 14 aylık bebeği olan Durmaz, terk edilmiş bebeğe hem sütannelik yaptı hem de bebeğinin kıyafetlerini giydirdi. Koca paylaşımda, ''Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi'' ifadelerini kullandı.

Türkiye acil tıp teknikeri Büşra'yı konuştu! Terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaptı

Pendik ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanı, terk edilmiş bir bebek vakasında gittiğinde, gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi.

BEBEĞE, NİSA MİHRİBAN ADINI KOYDU

Durmaz, bebeğe Nisa Mihriban adını koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden Büşra Durmaz’ın, bebek ile ilgilendiği bir video paylaştı.
Bakan Koca paylaşımda, “Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu, Nisa Mihriban” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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