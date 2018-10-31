"Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkeleri ayağa kalkar"

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İDDEF Nijerya gönüllüsü Dr. Musa Umar, ülkesi için yapılan yardım çalışmalarına teşekkür ederek, “Biz Nijerya Müslümanları olarak Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkelerinin ayağa kalkacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İDDEF'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Umar, Nijerya nüfusunun yüzde 60’ının Müslüman olduğunu ve özellikle eğitim çalışmalarına büyük ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye’nin ve İDDEF’in yaptığı eğitim ve yardım çalışmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Aynı zamanda yüksek lisans ve doktorasını Türkiye’de tamamlayan Dr. Musa Umar, Nijerya’daki terör sorununun eğitimle çözüleceğine de vurgu yaparak, İDDEF’in medreselerinin önemini anlattı.

Kurban ve Ramazan çalışmalarıyla birlikte su kuyularının açıldığını anlatarak, bu çalışmaların büyük faydasını olduğunu ifade eden Dr. Umar, “Türkiye’ye ve İDDEF’e çok teşekkür ediyoruz. Allah, Türkiye’yi kötülüklerden ve şerlerden muhafaza etsin inşallah. Biz Nijerya Müslümanları olarak Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkeleri kalkar diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.