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"Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkeleri ayağa kalkar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:58 | Son Güncelleme

İDDEF Nijerya gönüllüsü Dr. Musa Umar: - "Biz Nijerya Müslümanları olarak Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkelerinin ayağa kalkacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İDDEF Nijerya gönüllüsü Dr. Musa Umar, ülkesi için yapılan yardım çalışmalarına teşekkür ederek, “Biz Nijerya Müslümanları olarak Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkelerinin ayağa kalkacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İDDEF'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Umar, Nijerya nüfusunun yüzde 60’ının Müslüman olduğunu ve özellikle eğitim çalışmalarına büyük ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye’nin ve İDDEF’in yaptığı eğitim ve yardım çalışmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Aynı zamanda yüksek lisans ve doktorasını Türkiye’de tamamlayan Dr. Musa Umar, Nijerya’daki terör sorununun eğitimle çözüleceğine de vurgu yaparak, İDDEF’in medreselerinin önemini anlattı.

Kurban ve Ramazan çalışmalarıyla birlikte su kuyularının açıldığını anlatarak, bu çalışmaların büyük faydasını olduğunu ifade eden Dr. Umar, “Türkiye’ye ve İDDEF’e çok teşekkür ediyoruz. Allah, Türkiye’yi kötülüklerden ve şerlerden muhafaza etsin inşallah. Biz Nijerya Müslümanları olarak Türkiye ayağa kalkarsa, bütün İslam ülkeleri kalkar diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

- "Nijerya'da misyonerlik faaliyetleri ilkokullardan başlıyor"

Ülkesi hakkında dikkati çeken bir bilgiyi de paylaşan Dr. Umar, Nijerya’da Hristiyanların misyonerlik faaliyetlerini ilkokullardan başlattığını hatırlattı.

Dr. Umar, şunları dile getirdi:

"Nijerya'da Müslümanların yoğun olduğu yerlerde misyonerlik faaliyetleri ilkokullardan başlıyor. Okullar normal modern eğitim verecek gibi açılıyor ama arka planda misyonerlik faaliyetleri yürütülüyor. Hristiyanlar, özellikle Müslüman nüfusun olduğu bölgelerde okul açıyor. Nijerya’da eğitim sistemi devlet, özel ve Müslümanlar tarafından sürdürülen medreseler aracılığıyla veriliyor. Devlette istenen kalite olmayınca insanlar çocuklarını özel okullara gönderiyor. Özel okullardan yüzde 80’i Hristiyanların elinde. Özellikle Müslümanların olduğu yerlerde okul açmaya çalışıyorlar. Eğitimleri ücretsiz veya ucuz yapıyorlar. Müslümanlar çocuklarını oraya göndermek zorunda kalıyor. O küçük çocuklar ya kötü ahlakla yetişiyor ya da Hristiyanlaştırılıyor."

-"Müslüman baba ağlayarak anlattı"

Dr. Umar, Hristiyanların açtıkları okullardan birinde yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Hristiyanlar okullarını din okulu olarak açmıyor. Normal okul olarak açıyorlar ama arka planda misyonerlik faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Bir baba ağlayarak anlattı. Çocuk diyor ki; 'Öğretmenimiz bize böyle öğretiyor. 'Çocuklar önce gözünüzü kapatın' diyor. Gözünü kapatan öğrencilerin eline vuruyor ya da kötü bir şey yapıyor. 'Size bunu yapan kişi sizi seviyor mu?' diye soruyor ve 'hayır sevmiyor' diyor. 'Bunu kim yaptı' diyor ve ardından bunu yapanın Peygamber Muhammed olduğunu söylüyor. Öğretmen, öğrencilerin yeniden gözlerini kapattırıyor. Bu kez küçük hediye ve şeker veriyor. Bunu verenin Peygamber İsa olduğunu söylüyor. 'İsa sizi seviyor, Muhammed sizi sevmiyor' diyor. Böyle misyonerlik çalışması yapıyorlar."

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) nijerya Türkiye

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