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Türkiye Barolar Birliğinde görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

05.12.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Barolar Birliğinde yapılan seçim sonucunda Metin Feyzioğlu'nun yerine Erinç Sağkan başkan olarak seçildi. Siyasilerden de seçim sonrası açıklamalar geldi.

Türkiye Barolar Birliğinde görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçilmesi sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tebrik mesajları geldi.

"GÖREVİNİZİ BASKI ALTINDA KALMADAN YERİNE GETİRECEĞİNİZ GÜNLER YAKINDIR"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır." ifadelerini kullandı.

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"AVUKATLIK İTİBARI İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçilen Sayın @erincsagkan’ı tebrik ederim. Tarafsız ve bağımsız yargının inşası ve avukatlık mesleğinin itibarı için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

"YÜREKTEN İNANIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen meslektaşım Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli katkılarının olacağına yürekten inanıyorum." paylaşımında bulundu.

"ADALETİ EGEMEN KILMA MÜCADELESİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kazanan @erincsagkan ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, hukukun üstünlüğü ve adaleti egemen kılma mücadelesinde başarılar diliyorum."

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