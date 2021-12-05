HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

05.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Barolar Birliği bugün yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Yeni başkan resmi olmayan sonuçlara göre, Metin Feyzioğlu'nu oylamada geçen Erinç Sağkan oldu.

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde seçimler yapıldı. 348 delegenin tamamının oy kullandığı seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı seçildi.

thumbs_b_c_47571fe062615ee0e0f7b52a2105e859

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

24 Nisan 1978 yılında doğan Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile Ankara Barosunun yeni başkanı seçilmişti.

Ayrıntılar geliyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler
Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemediHer yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi
Vahşetin böylesi! Eski sevgilisini diri diri yakmak istediVahşetin böylesi! Eski sevgilisini diri diri yakmak istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

Yeni bir parti daha kuruluyor! Tarih kesinleşti

Yeni bir parti daha kuruluyor! Tarih kesinleşti

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler! Nüfusu 70 kat arttı, dakikalarca sıra beklediler

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler! Nüfusu 70 kat arttı, dakikalarca sıra beklediler

Aylar sonra gelen hacizle şoke oldu! 2,3 milyon euroluk borç senedi imzalatıldı

Aylar sonra gelen hacizle şoke oldu! 2,3 milyon euroluk borç senedi imzalatıldı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bursa'da iğrenç olay! Genç kız, eniştesinin tacizine uğradı

Bursa'da iğrenç olay! Genç kız, eniştesinin tacizine uğradı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.