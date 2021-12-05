Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde seçimler yapıldı. 348 delegenin tamamının oy kullandığı seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı seçildi.

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

24 Nisan 1978 yılında doğan Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile Ankara Barosunun yeni başkanı seçilmişti.

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