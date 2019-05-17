"Türkiye-Brezilya ilişkilerinin geliştirilmesi için daha fazla içerik oluşturmalıyız"

ZUHAL DEMİRCİ/SİNAN DOĞAN - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için farklı alanlarda daha fazla içeriğin oluşturulması ve bilgi sahibi olunması gerektiğini söyledi. Büyükelçi Gradilone, 2 yıldan fazla süredir görev yaptığı Ankara'da, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin dünü ve bugününe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Brezilya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin, Osmanlı döneminde kahve ticaretiyle başladığını hatırlatan Gradilone, halihazırda Brezilya'da Osmanlı Devleti'ne bağlı bütün ülkelerden gelen kişilerin tamamının "Türkler" olarak adlandırıldığını söyledi. Gradilone, "Brezilya'da benim arkadaşlarım var ve onların lakabı Türk. İsmi Fatih, Lübnan'dan. Diğer arkadaşım Suriye'den ve onun lakabı da Türk." ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin çok eskiye dayandığına dikkati çeken Gradilone, Brezilya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için farklı alanlarda daha fazla içeriğin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Gradilone, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde kültürün önemine değinerek, şunları söyledi: "Brezilya'da 2010'da yayınlanan Türk dizisi oldukça popülerdi ve böylelikle Brezilyalılar Türkiye'yi çok yakından tanımış oldu. Şu anda Brezilya'da Türk dizileri oldukça başarılı. Eskiden Brezilya'dan Türkiye'ye dizi ihraç edilirdi. Şimdi ise Türkiye, Brezilya'ya dizi ihraç ediyor. Brezilyalılar Türk dizilerini tercih ediyor çünkü Brezilya'da toplum genel olarak oldukça muhafazakar ve halk Brezilya dizilerinin genç nesil için uygun olmadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor. Bu yüzden aileler Türk dizilerini tercih ediyor çünkü hep birlikte Türk dizilerini izleyebiliyorlar." - "Dil ve mesafe sorununun üstesinden gelmeye çalışıyoruz" Son dönemde Türkiye-Brezilya ilişkilerinin anlatıldığı çok sayıda kitap yazıldığına ve bu kitapların Portekizce, Türkçe ve İngilizceye çevrildiğine işaret eden Gradilone, "İlişkilerin geliştirilmesi için daha fazla içerik oluşturulmamız ve daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.