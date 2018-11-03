KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bütün dünya katilin kimler olduğunu biliyor, ne yapmak istediklerini çok iyi biliyor. Türkiye bu işten yüzünün akıyla çıktı. Batıda çıkan en azılı muhalif gazeteler de bile lehimize yazılar çıkıyor." dedi.

Özhaseki, Yahyalı ilçesinde 75 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye ya bir temel atma ya da açılış gibi hayırlı işler için geldiklerini söyledi.

İlçe belediyelerinin büyük hizmetleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Özhaseki, geçmişte bakanların, başbakanların bin-iki bin metrekarelik parkların açılışına katıldığını anımsattı.

Özhaseki, şöyle konuştu:

"1994 yılı öncesinde bu memlekette ideolojik, sapkın, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Gelen herkesin kafasında bir ideoloji var, oraya hizmet etmek ister. Kendi adamlarını doldurur, onlar işe bile gelmez. 'Bankamatik memur' denilirdi, sadece gider maaşını alır, işe filan gelmez. Hizmet hak getire, bütün bunları biz gördük. O günlerde İstanbul'da, Ankara'da su akmazdı, çöp dağları oluşurdu. Biz göreve geldiğimizde Kayseri'de de manzara şöyleydi, 50'den fazla mahalle gecekonduydu, altyapı yok, bir metre kanal yok, kurtarılmış mahalleler vardı. Şehrin bir yanı sağ mafyanın, bir tarafı da sol mafyanın elindeydi. Belediye ihaleleri bunlardan sorulurdu. Böyle bir ortamda iş başına geldik. Allah'a şükür hizmet belediyeciliği nedir gösterdik millete. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan, mazeret üretmeden biz hizmet edeceğiz dedik, belediyecilik budur."