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Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 03:23 | Son Güncelleme

 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Arbinda şehri yakınlarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Arbinda şehri yakınlarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Burkina Faso’nun kuzeyindeki Arbinda şehri yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümeti’ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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