Türkiye Çin'e "ihracat treni" gönderecek

"Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin’e uğurlamayı planlamaktayız." diye konuşan Uygun, ilk trenin hem ihracat açısından bir başlangıç, hem de Demir İpek Yolu'nun faaliyete geçirilmesi ve buradan da maksimum derecede fayda sağlanması konusunda Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

TCDD Genel Müdürü Uygun, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması inisiyatifi olan Kuşak ve Yol kapsamında Marmaray’dan geçen yük treninin ardından Çin’de yaptıkları görüşmeler, Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor hattının aktifleşmesi ve Türk ihracatçılarına açılacak kapılar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uygun, mayıs ayından beri Türkiye’nin doğusunda kalan ülkelerin demir yolları idareleriyle çok yoğun temas içine girdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars hattının faaliyete geçmesinden sonra, hem yük trafiğinin, hem de üzerinden geçecek olan yük miktarının artması amacıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun sonucunda şunu gördük ki artık ülkemizin üretiminin ihracata dönüşmesi için Orta Koridor olarak adlandırdığımız ‘Demir İpek Yolu’nun faaliyete geçmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla önemli görüşmeleri tamamladık. Bu faaliyetlerimizi yaparken, ülkemizin girişimci ruhunu, özel sektörün dinamizmini de yanımıza alarak özel sektör firmalarımızla birlikte bu ihracatları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattımızın forwarderi (yönlendirici firma) olan bu bölgede Pacific Eurasia firmasına ve yönetimine bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

- Kars’a lojistik merkez inşa ediliyor

Türkiye’de 11’inci Kalkınma Planı kapsamında lojistik sektörünün en önemli sektör haline dönüştüğünü ve demir yollarının da burada çok önem arz ettiğini vurgulayan TCCD Genel Müdürü Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demir yollarına yatırımı bir devlet politikası haline getirdiğini ve 2003’ten bu yana yoğun yatırımlar yapıldığını ifade etti.