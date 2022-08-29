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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar görevine başladı

29.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Ermeni kaymakamı olan Berk Acar, görevine başladı. Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atanan Acar, sabah saatlerinde ilçeye geldi. İlk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Acar, daha sonra görev yerine gitti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar görevine başladı

Kaymakamlık sınavını kazanan Berk Acar, son kararnameyle Denizli'nin Babadağ ilçesine atandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Ermeni kaymakamı olan Acar, sabah saatlerinde ilçeye gelerek görevine başladı. İlk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Acar, daha sonra görev yerine döndü.

ERMENİ KAYMAKAM BERK ACAR KİMDİR?

İstanbul'da 1995 yılında doğan Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nu ardından da Işık Lisesi'ni bitirdi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2020 yılında mezun olan Acar, avukatlık stajını da Şişli'deki hukuk bürosunda tamamladı. Berk Acar, daha sonra 110'uncu dönem kaymakamlık sınavlarına girdi.

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Geçen yıl yapılan yazılı sınavları başarıyla tamamlayan Acar, mülakatın ardından Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
kaymakam ermeni
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