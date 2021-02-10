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  4. Türkiye'de aşırı sıcaklıklar! Ocak ayında 72 merkezde rekor kırıldı

Türkiye'de aşırı sıcaklıklar! Ocak ayında 72 merkezde rekor kırıldı

10.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de aşırı sıcaklıklar! Ocak ayında 72 merkezde rekor kırıldı

Geçen ay sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kaydedildi. Ocakta en çok ekstrem (en yüksek) sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.

Türkiye'de geçen ay sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 dereceye yükseldi.

Ocak ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti.

Geçen ay Türkiye'nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı.

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.

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Ocak'ta Cide'de 5,3, Sivas'ta 4, Göksun'da 3,6, Gemerek'te 3,4 ve Çorum'da 3,1 derece sıcaklık farkları oluştu.

Ocak ayında yeni ekstrem sıcaklık değerlerinden bazıları şu şekilde oluştu:

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