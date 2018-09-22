Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin af konusundaki kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.
Kanun teklifini hazırlama nedenlerine ilişkin bilgi veren Yıldız, şunları söyledi:
"Hazırladığımız kanun teklifinin amacı, FETÖ mensubu hakim ve savcıların geçmişte adalet mekanizması ve adalet duygusunda açtığı yaraların onarılmasıdır. Hain FETÖ örgütünün adalet sistemimiz içerisinde yapmış olduğu kadrolaşmanın sağladığı avantajla siyasi, ideolojik ve ekonomik olarak hasım gördüğü kişileri hukuk dışı yöntemlerle tasfiye, cezalandırma ve yok etme yollarına başvurduğu bilinen bir hakikattir. Örgüt, binlerce kişiyi haksız yere cezalandırmış ve telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu hukuksuz uygulamanın tamamına Türk toplumu tanıktır."
Yapılan hukuka aykırı işlemler sonucu verilen kararlar ile son yıllarda Türkiye'de tutuklu hükümlü sayısında çok ciddi artışlar meydana geldiğini savunan Yıldız, cezaevlerindeki fiziki koşullar ve doluluk oranlarına dikkati çekti.
"Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Cezaevlerimizde dün itibarıyla 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır." diyen Yıldız, cezaevleri ve infaz hukukuyla ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma, bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemlerin, 2018 yılının mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından dile getirildiğini savundu.
Yıldız, kanun teklifinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp, milli hareketi başlatma tarihi olan 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır." dedi.
Yıldız, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." ifadesini kullandı.
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