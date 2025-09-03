KADIN

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılan ve çoğunlukla spor yapanların tükettiği enerji içecekleri için İngiltere harekete geçti. Çocuklarda kaygı ve depresyonu körükleyen yüksek kafeinli enerji içeceklerinin 16 yaş altındakilere satışı ülkede yasaklanacak.

Ufuk Dağ

İngiltere hükümeti, aralarında ünlü markaların da olduğu enerji içeceklerinin tüm gençlere satışının yasaklanacağını duyurdu. Bu adımın 40 bin çocuğun obez olmasını engellemesi ve yüz binlerce çocuğun uyku kalitesi ve eğitim sonuçlarını iyileştirmesi bekleniyor.

BAZI YERLERDE SATIŞI DURDURULDU

Birçok büyük perakendeci içecek satışını kısıtlamayı tercih ederken, bazı marketler çocuklara içecek satmaya devam ediyor. Yüksek kafeinli enerji içecekleri, litre başına 150 mg'dan fazla kafein içeren içecekler olarak tanımlanıyor. Bu ürünlerde zaten çocuklara önerilmediğini belirten uyarı etiketlerinin yer alması gerekiyor.

HER ALANDA YASAKLANACAK

Hükümet şimdi bu içeceklerin 16 yaşın altındakilere satışını tüm perakendecilerde, internet üzerinden, mağazalarda, restoranlarda, kafelerde ve otomatlarda yasaklamayı planlıyor.

GÜNDE 100 BİN ÇOCUK...

Yüksek kafein içeriğine rağmen günde en az bir tane olmak üzere 100 bin çocuk bu içeceklerden tüketiyor. 13-16 yaş aralığındaki gençlerin üçte biri haftada bir tane tüketiyor.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Wes Streeting, "Çocukların günlük olarak vücutlarında bir çift espresso kadar alkol varsa, okullarında başarılı olmalarını nasıl bekleyebiliriz?" ifadelerini kullandı.

ZARARLARI NELER?

Enerji içecekleri zararsız gibi görünse de günümüz çocuklarının uykusu, konsantrasyonu ve genel sağlığı etkileniyor. Yüksek şekerli olanları ise dişlerine zarar veriyor ve obeziteye yol açıyor.

İngiltere'de 2024 yılında 1,2 milyon çocuk ve genç üzerinde yapılan bir araştırmada, enerji içeceği tüketimi ile artan baş ağrısı, tahriş, yorgunluk ve yetersiz uyku arasında bir bağlantı olduğu bulundu.

Ayrıca stres, kaygı ve depresyon gibi duygusal sorunların riskinin de arttığı bulundu.

ÇOCUKLARIN ONA İHTİYACI YOK

Çalışmanın arkasındaki araştırmacılardan Profesör Amelia Lake, yüksek kafeinli enerji içeceklerinin 'çocukların beslenmesinde yeri olmadığını' söylüyor. Hükümet ayrıca yasağın 40.000 çocuğa kadar obeziteyi önleyebileceğini ve onlarca milyon sterlin değerinde sağlık faydası sağlayabileceğini söylüyor.

