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Türkiye'de dondurucu soğuklar için tarih belli oldu! Sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
12.10.2024 10:37
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Türkiye'de sıcaklıklar son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ekim ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar belli dönemlerde düşüş gösterse de hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji platformu WXCharts'e göre bu durum tam tersine dönecek ve sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacak. Türkiye için işaret edilen tarih 25 Ekim olurken, bazı bölgelerde sıcaklığın -11 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

Türkiye'de yaz henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyrederken, hava sıcaklıklarında belli dönemlerde düşüş gözlemleniyor. Bu hafta sonu İstanbul için bu durum böyle olacak. Meteoroloji verilerine göre bugün aralıklı olarak yağış bekleniyor.

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İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Sıcaklıklar gün içinde 21 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan yeni haftada İstanbul için sağanak yağış uyarısı da verildi. Verilere göre çarşamba ve perşembe günleri İstanbulluları yağışlı bir hava bekliyor.

İnişli çıkışlı süren hava sıcaklıkları ise yakın dönemde keskin bir düşüş yaşayacak. Türkiye için dikkat çeken tahmin, İngiltere merkezli meteoroloji platformu WXCharts tarafından yapıldı.

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SOĞUK HAVA DALGASI TÜRKİYE'Yİ VURACAK

WXCharts'ın verilerine göre ekim ayının son haftasında Avrupa'nın bir bölümünde soğuk hava dalgası etkili olacak. Bu bölgeler ise Avrupa'nın güney kıyıları ve Türkiye olacak.

SICAKLIKLAR -11 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Bu tarihlerde bahsedilen bölgelerde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu bölgeleri adeta donacak. Buna göre Samsun, Rize, Ordu ve Trabzon'da hava sıcakları 0 ila -8 derece arasında değişecek.

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Erzurum, Elazığ ve Sivas gibi illerde hava sıcaklıkları -4 ile -7 derece arasında olacak. Erzincan'da ise sıcaklıkların -11 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA ATLANTİK'TEN YOLA ÇIKTI

Öte yandan İspanya ve Yunanistan'ın da soğuk havalardan etkileneceği aktarıldı. Hava durumundaki ani değişikliklerin Avrupa'da etkili olması beklenen tropikal fırtınadan kaynaklandığı aktarıldı. Hafta başında Atlantik üzerinden Avrupa’ya doğru harekete geçen fırtınanın, Almanya ve Danimarka’da etkili olması bekleniyor. İspanya, Portekiz ve Fransa için de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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İSTANBUL'UN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan uyarılarda İstanbul için yağış bekleniyor. Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

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MARMARA'DA SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN 7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji aralarında; Bolu, Sinop, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Karabük'ün bulunduğu 7 il için sarı kodlu uyarı verdi. Buradaki vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması için uyarılarda bulunuldu.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Erzincan İstanbul Türkiye
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