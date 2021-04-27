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Türkiye'de en uzun süre 'mavi' kalan Şırnak, 'yüksek riskli' oldu

27.04.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasını ilk açıkladığı günden sonra uzun zaman maviyle renklendirilen 'düşük riskli' il kategorisinde kalan Şırnak, son verilere göre 'yüksek riskli' iller arasına girdi. Haritada turuncu ile renklendirilen Şırnak’ta vatandaşlar, vaka artışına üzüldüklerini belirterek tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Türkiye'de en uzun süre 'mavi' kalan Şırnak, 'yüksek riskli' oldu

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 17- 23 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasında Şırnak, 100 binde 55.04 oranıyla 'yüksek riskli' iller arasına girdi. Şırnak'ta vatandaşlar, vaka artışına üzüldüklerini belirtip, tedbirlere tam uyum gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin en uzun süre 'mavi' kalan kenti olarak bilinen Şırnak’ta vatandaşlar, vaka sayılarındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede perşembe günü başlayıp 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyacaklarını söyleyen Meryem Birlik, "Şırnak halkı olarak küçüğünden yetişkinine kadar ellimizden geldiğince kuralları dile getirmeye çalışıyoruz. 17 gün sürecek kısıtlamaya halkımızın uymasını diliyoruz" dedi.

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Salgını aşabilmek için herkesin koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğini söyleyen Ramazan Baran ise, "Bu salgını aşabilmemiz için gereken kurallara uymamız lazım. Eğer kurallara uyarsak zaten bu salgını engelleyeceğiz. Şırnak halkı olarak hem kurallara uyuyoruz hem de gereken tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

Kent sakinlerinden Aydın Gerez, Şırnak'ın en az vakaya sahip olması, kurallara uymasından kaynaklandığını belirterek, artan vakalar nedeniyle tedbirlere uyulması için çağrıda bulundu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Şırnak

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