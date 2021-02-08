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Türkiye’de hangi telefon üreticileri üretime başlayacak?

08.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de hangi telefon üreticileri üretime başlayacak?

Şu sıralar ülkemizde üretim için kolları sıvayan akıllı telefon üreticilerini sizler için bir araya getirdik. İşte Türkiye’de kimler fabrika kuracak sorusunun yanıtı.

Son dönemde peşi sıra pek çok üretici Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurdu. Peki bu isimler kimler?

ÜÇ ŞİRKET TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ RESMEN AÇIKLADI

Hatırlanacağı üzere ilk resmi duyuru Oppo’dan gelmişti. Oppo’nun hemen akabinde Xiaomi ve Tecno da ülkemizde üretim yapacağını açıkladı. Sonrasında ise birçok firmanın Türkiye'de üretim yapmak için hazırlandığı söylendi.

Türkiye’de üretim yapacak olan isimlere verilecek teşvikler sayesinde pek çok küresel üretici ülkemizde akıllı telefon üretmek için kolları sıvamış durumda. Elbette bu durumun pek çok farklı nedeni var.

En büyük nedenlerden birisi ise Türkiye’nin Avrupa’ya açılan bir kapı niteliğinde olması. Malum, Çin’den Avrupa’ya telefon göndermenin lojistik yükü hayli fazla. Fakat söz konusu Türkiye olduğunda iş tamamen değişiyor.

BAŞKA İSİMLER DE VAR

Şimdi gelelim ülkemizde fabrika kuracak olan üreticilere. Az önce de belirttiğimiz üzere Xiaomi, Tecno ve Oppo zaten resmi açıklamalarını yapmış isimlerdi. Ortaya çıkan iddialara göre bu iki ismi Samsung başta olmak üzere, TCL ve Vivo gibi isimler de takip edecek.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM CEBE YANSIYABİLİR

Önümüzdeki süreçte Avrupa’ya açılmayı planlayan yeni üreticilerin de ilk durağının Türkiye olacağı tahmin ediliyor. İşin güzel yanı ise Türkiye'de üretim kullanıcıların cebine de yansıyabilir. Büyük bir ihtimalle Türkiye’de yapılacak olan yatırımlarla daha ucuza telefon almamız mümkün olacak. Ancak bu konuda kesin konuşmak için henüz erken.

Oyun kısıtlamaları devam edecek: Çin yeni hamle yaptı!

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