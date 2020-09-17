Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Son durumu canlı yayında açıkladılar

Türkiye'de koronavirüse karşı ilk aşılar yapıldı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Murat Akova konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

İlk çalışmalar Hacettepe'de başladı. Açı çalışmaları gönüllü bazında yürütülüyor. Bu hastalığa karşı, bizimde aşı geliştirmelerine destek olmalıyız, insanlığa hizmet etmeliyiz.

Aşı denemeleri 25 merkezde yaygınlaşacak.

Prof. Dr. Murat Akova'nın açıklamaları şöyle:

Dünyada faz 3 çalışmasında 9 tane aşı var. Türkiye'de 13 bin kişi aşılanacak. İlk aşamada 1200 sağlık çalışanına yapılacak.

Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine Kovid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim.

Eğer aşı yapılan kişilerde hastalık görülürse, ayrı bir denetleme kurulu incelemelerde bulunacak.

Aşının etkileri ilerleyen günlerde görülecek. Yan etkinin olup olmadığını gözlemleyeceğiz.

Tekrar altını çizmek gerek. Bu klinik bir çalışma. 18 - 60 yaş arasındaki gönüllülere aşı yapılacaktır. Gönüllük için aşı merkezine başvurulabilir.

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