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Türkiye’de karantinadaki yerleşimlerdeki her 3 kişiden biri Van’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'deki bir ailede 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine gözlem altına alınmasıyla kentte yerleşim yerlerinde karantina tedbiri uygulanan kişi sayısı 37 bin oldu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerlerindeki toplam nüfusu 121 bin 51 olarak dün açıklamıştı. Van'ın Türkiye'de karantina altında yaşayan yerleşim yerlerindeki nüfusun 3'te birini barındırması dikkat çekti.

Türkiye’de karantinadaki yerleşimlerdeki her 3 kişiden biri Van’da

Van’ın Başkale ilçesinin 340 hane, bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, bir ailede 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak, giriş- çıkışlar yasaklandı.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesine bağlı 340 hane ve bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi’nde ikamet eden Alkan ailesinden 6 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, “Bunun üzerine mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Bu rakamlar sonrası Van’daki korona virüs vaka sayısı 270’e yükseldi. Tedavisi tamamlanan 162 hasta taburcu edilirken, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor” denildi.

VAN'DAKİ KARANTİNA BÖLGELERİ

Van’daki karantina bölgeleri ise şöyle açıklandı:

“Başkale ilçesi Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş mahalleleri ile Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesi, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1, 2, 3, 4. Sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi’nde 1 bina ile yine aynı mahalledeki Dabbağoğlu Sokak. Gürpınar ilçesinin Öveçli Mahallesi’ndeki karantina sonlandırıldı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutulan karantinadaki vatandaşların sayısı 37 bin.”

(İHA)

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