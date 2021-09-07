HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türkiye’de ‘Mu varyantı’ görüldü mü? Mu varyantı nedir? Bakan Koca açıkladı

Türkiye’de ‘Mu varyantı’ görüldü mü? Mu varyantı nedir? Bakan Koca açıkladı

07.09.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak Kolombiya’da görülen koronavirüsün yeni versiyonu mu varyantı ile ilgili Bakan Koca’dan açıklama geldi. Koca, Türkiye’de mu varyantının görüldüğünü belirtti.

Türkiye’de ‘Mu varyantı’ görüldü mü? Mu varyantı nedir? Bakan Koca açıkladı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Koca, Türkiye’de görülen varyantların delta ve delta plus olduğu bilgisini paylaşırken, mu varyanti ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE’DE MU VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Bakan Koca ‘Mu varyantı’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ‘Mu varyantı’nın 2 kişide görüldüğünü açıklayan Koca, şu ana kadar yeni varyant olaran tespit edilen 2 vaka dışında Türkiye’de başka vakaların tespit edilmediğini vurgulayarak, ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde varyantlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bu varyantlarda da yüzde 90’ı geçen oranların söz konusu olduğunu belirten Koca, aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini kaydederek, mu varyantına karşı yeni tedbirler alınıp alınmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Koca, şu an ek bir tedbir getirmeyi düşünmediklerini vurgulayarak, şu ana kadar sadece iki kişide mu varyantının tespit edildiğini bildirdi.

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını "kaygı verici varyantlar" kategorisine almıştı. Mu varyantı ise ‘yakından izlenmesi gereken beşinci varyant’ olarak konumlandırıldı. Kolombiya’nın ardından güney Amerika ve Avrupa’da görülmeye başlayan ve ülkemizde de iki kişide tespit edilen ‘Mu varyantı’ DSÖ tarafından ‘tehlikeli’ kabul edildi. İlk kez Kolombiya’da ortaya çıkan ‘Mu varyantı’ dünya çapındaki toplam vakaların yüzde 0,1'inden daha az bir orana tekabül ettiği belirtildi. Kolombiya’da ise bu oranın yüzde 39'a, Ekvador'da ise yüzde 13'e ulaştığı ifade edildi.

MU VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Türkiye dahil toplam 40 ülkede tespit edilen ‘Mu varyantı’nın belirtileri arasında; nefes darlığı, boğaz ağrısı, balgamlı öksürük, iştahsızlık, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı veya kusma belirtileri yer alıyor.

‘MU VARYANTI’NA KARŞI AŞI ETKİLİ Mİ?

Bilimsel adıyla B.1.621 olarak da bilinen ‘Mu varyantı’nın aşıya karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan DSÖ, ‘Mu varyantı’nı yakın takibe aldı. Aşıya karşı ‘Mu varyantı’nın dirençli olduğunu belirten DSÖ’ye karşı BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise ‘mevcut aşının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını’ söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılarÖzel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içtiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.