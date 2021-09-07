Türkiye’de ‘Mu varyantı’ görüldü mü? Mu varyantı nedir? Bakan Koca açıkladı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Koca, Türkiye’de görülen varyantların delta ve delta plus olduğu bilgisini paylaşırken, mu varyanti ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE’DE MU VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Bakan Koca ‘Mu varyantı’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ‘Mu varyantı’nın 2 kişide görüldüğünü açıklayan Koca, şu ana kadar yeni varyant olaran tespit edilen 2 vaka dışında Türkiye’de başka vakaların tespit edilmediğini vurgulayarak, ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde varyantlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bu varyantlarda da yüzde 90’ı geçen oranların söz konusu olduğunu belirten Koca, aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini kaydederek, mu varyantına karşı yeni tedbirler alınıp alınmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Koca, şu an ek bir tedbir getirmeyi düşünmediklerini vurgulayarak, şu ana kadar sadece iki kişide mu varyantının tespit edildiğini bildirdi.

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını "kaygı verici varyantlar" kategorisine almıştı. Mu varyantı ise ‘yakından izlenmesi gereken beşinci varyant’ olarak konumlandırıldı. Kolombiya’nın ardından güney Amerika ve Avrupa’da görülmeye başlayan ve ülkemizde de iki kişide tespit edilen ‘Mu varyantı’ DSÖ tarafından ‘tehlikeli’ kabul edildi. İlk kez Kolombiya’da ortaya çıkan ‘Mu varyantı’ dünya çapındaki toplam vakaların yüzde 0,1'inden daha az bir orana tekabül ettiği belirtildi. Kolombiya’da ise bu oranın yüzde 39'a, Ekvador'da ise yüzde 13'e ulaştığı ifade edildi.

MU VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Türkiye dahil toplam 40 ülkede tespit edilen ‘Mu varyantı’nın belirtileri arasında; nefes darlığı, boğaz ağrısı, balgamlı öksürük, iştahsızlık, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı veya kusma belirtileri yer alıyor.

‘MU VARYANTI’NA KARŞI AŞI ETKİLİ Mİ?

Bilimsel adıyla B.1.621 olarak da bilinen ‘Mu varyantı’nın aşıya karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan DSÖ, ‘Mu varyantı’nı yakın takibe aldı. Aşıya karşı ‘Mu varyantı’nın dirençli olduğunu belirten DSÖ’ye karşı BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise ‘mevcut aşının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını’ söyledi.



