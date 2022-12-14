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Türkiye'de Strep A paniği! 3 ilde görüldü! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Hemen yoğun bakıma

14.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların bünyeleri bu ay 3 ayrı virüsle mücadele ediyor. Bunlara bir de Strep A enfeksiyonu eklendi. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde görülen ve şimdiye kadar 20’den fazla çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan Strep A, ülkemizde de görüldü. Türkiye’de 3 ilde tespit edilen Strep A enfeksiyonu için uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

Türkiye'de Strep A paniği! 3 ilde görüldü! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Hemen yoğun bakıma

Strep A bakterisinin neden olduğu hastalıklar sebebiyle Avrupa’da hayatını kaybeden çocuklar endişe veriyor. Strep A enfeksiyonu tehditi hızlı bir şekilde yayılıyor. Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde haftalardır çocukları hedef alan Strep A enfeksiyonu, ülkemizde 3 ilde görüldü. Uzmanlar, Strep A enfeksiyonu tedavisinin gecikmesi sonucunda can kaybı riskinin yükseldiğinin altını çiziyor.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kas etrafındaki zarı harap ederek başlayan Strep A, kas yıkımına neden olur. Oldukça ağır bir tablodur. Strep A; orta kulak iltihabı, zatürre ve deri enfeksiyonlarına neden olabilir. Tedavisinin gecikmesi durumunda hayati risk yüzde 50 oranında yükselebilir. Strep A enfeksiyonu durumunda bademcik iltihabını da küçümsememek lazım.

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü! Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

EN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken durumun deride kızararak büyüyen yara, çocuğun ateşinin düşmemesi, şiddetli ağrı şikâyeti varsa hiç vakit kaybetmeden çocuğu doktora götürmelisiniz uyarısında bulundu.

ANNE BABALARA ÖNEMLİ UYARI

Prof. Dr. Ceyhan, Strep A enfeksiyonuna karşı anne babalara da önemli uyarılarda bulundu. Çocuğun kendini halsiz hissetmesi, idrar miktarının azalması, ağlamasına rağmen gözyaşı akmıyorsa gibi durumlar varsa bu çocuklar ancak yoğun bakım şartlarında izlenmeli.


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