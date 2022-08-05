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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'ın Soçi ziyareti, KPSS soruşturması, akaryakıtta indirim beklentisi...

05.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti, akaryakıt fiyatları, KPSS soruşturmasında yeni detaylar, Arda Kural'ın gözaltına alınması, Ronaldo'nun sosyal medya hamlesi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'ın Soçi ziyareti, KPSS soruşturması, akaryakıtta indirim beklentisi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte günün öne çıkan başlıkları...

ERDOĞAN'IN SOÇİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. İki lider canlı yayında kameralar karşısına geçti. Vladimir Putin, tahıl koridoru nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken Erdoğan da 'Dünyanın gözü Soçi'de' diyerek görüşmenin önemine dikkat çekti. İki liderin görüşmesi 4 saat sürdü.

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Son dakika! Erdoğan &quot;dünyanın gözü burada&quot; demişti! Soçi zirvesi sona erdi... İşte alınan kararlarSon dakika! Erdoğan "dünyanın gözü burada" demişti! Soçi zirvesi sona erdi... İşte alınan kararlar

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Özellikle geçen aylarda gün aşırı değişen motorin ve benzin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bir ara motorinin litre fiyatı 30 TL, benzinin litre fiyatı ise 28 TL'ye kadar çıkmıştı. Otomobil sahipleri büyük bir ilgiyle benzin ve motorin fiyatlarının düşeceği tarihi bekliyordu. Brent petrol fiyatının düşmesiyle birlikte büyük indirim yolda!

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Son dakika: 6 ay sonra ilk kez bu seviyede! Beklenen benzin indirimi geliyor (Güncel motorin benzin fiyatları)Son dakika: 6 ay sonra ilk kez bu seviyede! Beklenen benzin indirimi geliyor (Güncel motorin benzin fiyatları)

KPSS SKANDALINDA YENİ GELİŞME

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı (DDK) Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS ile ilgili olarak "Kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz" dedi. Öte yandan Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'ye giren öğrencilerin cevap anahtarlarının incelenmeye başlandığı öğrenildi.

SON DAKİKA | KPSS soruşturmasında yeni gelişme! Cevap anahtarları inceleniyorSON DAKİKA | KPSS soruşturmasında yeni gelişme! Cevap anahtarları inceleniyor

EN FAZLA DÖVİZ ALAN İLLER BELLİ OLDU

Türkiye’nin 81 ilinde tasarruf mevduatı amacıyla bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu. Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla DTH payına sahip il ise yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ı Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi.

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En fazla döviz alan şehirlerin listesi açıklandı! İlk üç sıradaki iller dikkat çektiEn fazla döviz alan şehirlerin listesi açıklandı! İlk üç sıradaki iller dikkat çekti

ARDA KURAL GÖZALTINA ALINDI

Bir süredir psikolojik tedavi görmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Arda Kural, gerçekleştireceği projelerle geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Ailesinin Büyükçekmece'de oturduğu öğrenilen Kural, iddiaya göre dün gece sahilde bir mekanın işletmecisi Ahmet Y. ile kavga edip adamı darp etti. Kavga çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kural, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra ise evinde ailesiyle kavga etti.

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Son dakika! Arda Kural gözaltına alındı! Annesi ve kardeşi de...Son dakika! Arda Kural gözaltına alındı! Annesi ve kardeşi de...

RONALDO'DAN GALATASARAY BEĞENİSİ

Geçtiğimiz sezon döndüğü Manchester United'da iyi bir sezon geçirmesine rağmen takımı Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı için kulüp yönetimine ayrılık isteğini dile getiren Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Portekizli yıldızın, Instagram hesabındaki bir gönderisine yapılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğenmesi ise kullanıcıların dikkatini çekti.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun hiç şakası yok! Fenerbahçe ve Galatasaray detayı çıldırttı...Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun hiç şakası yok! Fenerbahçe ve Galatasaray detayı çıldırttı...


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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