SON DAKİKA | DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması! 'İtibar etmeyiniz'

Son dakika: Geçtiğimiz pazar günü yapılan KPSS ile ilgili benzer soru iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sınav iptal edilmişti.

ARINCI'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu Başkanı (DDK) Yunus Arıncı'dan yeni bir açıklama geldi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıncı şunları ifade etti:

"Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz. — Yunus ARINCI (@yunus_arinci) August 5, 2022



