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SON DAKİKA | DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması! 'İtibar etmeyiniz'

05.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı (DDK) Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS ile ilgili olarak "Kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması! 'İtibar etmeyiniz'

Son dakika: Geçtiğimiz pazar günü yapılan KPSS ile ilgili benzer soru iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sınav iptal edilmişti.

ARINCI'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu Başkanı (DDK) Yunus Arıncı'dan yeni bir açıklama geldi.

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"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıncı şunları ifade etti:

"Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
KPSS ddk
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