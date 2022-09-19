Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni, İstanbul'da polise silahlı saldırı, motorine indirim...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KRALİÇE 2. ELIZABETH SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından 19 Eylül’de düzenlenen resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de TSİ 13.00'te (BST 11.00) Westminster Kilisesi'nde başladı. Saatler 13.04’ü gösterdiğinde Kraliçe’nin tabutu, Westminster Salonu'ndan cenaze töreninin yapılacağı Westminster Kilisesi’ne götürüldü. Tabutun geçit töreni sırasında Kraliçe’nin çocukları ve torunları da resmi törende yerlerini aldı. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesine birçok dünya lideri de katıldı.

İSTANBUL'U BİRBİRİNE KATAN SALDIRI

İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolünde durdurulan 2 kişi polislere ateş açtı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Güven Güler adlı saldırganın sabah saatlerinde Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Güler'in kaçarken bindiği taksinin sürücüsü, Güler'in "Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim" dediğini anlattı. Polis saldırganları yakalamak için Başakşehir'deki mağaralara operasyon düzenledi. Viyadük altında saklanan Güven Güler, polisin operasyonuyla akşam saatlerinde yakalandı.

VOLKAN DEMİREL, HATAYSPOR'DA

Göztepe'nin teklifini bir alt ligde oldukları için reddeden Volkan Demirel, Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu. Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş'ın açıklamasının ardından Volkan Demirel'in görevi kesinleşmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Göztepe'den gelen teklifi reddederek Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştırmak istediğini ifade eden Volkan Demirel, Hatayspor ile her konuda anlaşma sağladı.

MOTORİNE İNDİRİM

Akaryakıt fiyatları oldukça hareketli günleri geride bırakarak geçen hafta sessizliğe bürünmüştü. Petrol piyasasındaki düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Beklenen haber geldi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına indirim yapılacağı öğrenildi. Gelecek 1 lira 76 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 23 lira seviyesine inecek.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99'u doldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı da belirtildi.

EGEDES TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLADI

81 ilde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Seferberliği Projesi (EGEDES) hayata geçirildi. Sistemle araç sahiplerinin egzoz gazı emisyonlarının yapılıp yapılmadığı saniyeler içinde tespit ediliyor ve plakalar otomatik olarak okunuyor. Tespit edilen araçlara 2 bin 815 TL ceza kesilecek. Sistem, Sivas'ta da belirli periyotlarda kenti çevre illere bağlayan kara yollarındaki kontrol noktalarında kullanılmaya başlandı.



