Son dakika | İstanbul'da polise silahlı saldırı... 2 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Başakşehir'deki mağaralara operasyon

Son dakika haberi: Polise silahlı saldırının adresi Fatih ilçesinin Nişanca Mahallesi oldu. Polis memurlarının kimlik kontrolü için durduğu 2 kişi silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Öte yandan saldırganların sabah saatlerinde Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün "Belindeki silahı çıkardı, tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Polislerin kimlik kontrolü için durdurduğu 2 şüpheli şahıs polise silahla saldırdı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisleri de sevk edildi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.

SALDIRGANLAR KAMERADA

Öte yandan olay sonrası kaçan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE SABAH İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Polisi vuran saldırganın Başakşehir'de sabah 2 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

Başakşehir Güvercintepe'de meydana gelen olayda bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler'i de (61) öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınsehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı, tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. 'Aksaray'da birini vurdum' dedi. Polis çıktı. Şahıs uzun boylu, esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.

POLİSTEN 'MAĞARA' OPERASYONU

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için operasyonlar düzenliyor. Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımburgaz mağaralarına da özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı.

MARKETTEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırganlar markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların marketten bisküvi aldıkları, çıkışta ise polislerle karşılaştığı belirtildi. Polislerin kimlik sorması üzerine saldırganların ateş ederek kaçtığı kaydedildi.

Bu arada yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralıları ziyaret etti.

(DHA-AA)

