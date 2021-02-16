Türkiye'de yakalanan IŞİD'li kadın iki ülkenin arasını açtı!

Avustralya'nın, çifte vatandaş S.A.'nın vatandaşlığını iptal etmiş olmasını eleştiren Yeni Zelanda sorumluluk almaya çağırdı. Avustralya ise "Kendi ulusal güvenlik çıkarlarımız önce gelir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" açıklaması sonrası Yeni Zelanda ve Avustralya birbirine girdi. Yeni Zelanda, çifte pasaportu olan S.A.'yı çoktan vatandaşlıktan çıkaran komşusunu sorumluluktan kaçmakla ve sorunları kendilerinin üstüne yıkmakla suçladı.

Basın toplantısı düzenleyen ve kızgın olduğu görülen Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 26 yaşındaki S.A.'nın çifte vatandaşlığı bulunduğunu, 6 yaşındayken Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya gittiğini, oradan da Avustralya pasaportunu kullanarak Suriye'ye girdiğini anlattı.

S.A.'nın bir süredir gündemlerinde olduğunu ve geçen yıl konuyu Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüştüğünü söyleyen Ardern, "Söz konusu kişinin vatandaşlığını tek taraflı olarak sona erdirdiklerini öyle öğrendim. Ne yanıt verdiğimi hayal edebilirsiniz" dedi.