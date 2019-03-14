KADIN

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kadını etkiliyor! Bu hastalık kapıyı çalmadan önce...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 14.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Sık görülmesine rağmen az bilinen hastalıkların arasında sayılıyor. Türkiye’de en az 2 milyon kadını etkileyen bu hastalık, kadınların yaşam kalitesini de düşürüyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Endometriozis Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu çikolata kisti hastalığı olarak da bilinen endometriozis hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kadını etkiliyor! Bu hastalık kapıyı çalmadan önce...

Acıbadem Fulya Hastanesi Endometriozis Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu çikolata kisti hastalığı olarak da bilinen endometriozisin; doğum yapmamış, erken adet görmeye başlamış ya da ailesinde bu hastalık olan özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda daha yüksek risk yarattığını belirterek, yüksek risk grubunda bulunan kadınların düzenli kontrollerinde bu durumu mutlaka gözetmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

ANNE OLMAYI ENGELLEYEBİLİYOR

Şiddetli adet, karın ve kasık ağrıları gibi etkenlerle hayat kalitesini oldukça düşüren çikolata kisti hastalığı, kötü seyretmesi durumunda anne olmayı bile engelliyor. Çikolata kisti hastalığı, rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin yumurtalıklar, bağırsaklar, mesane gibi rahim dışında başka bir organda yerleşip büyümesiyle ortaya çıkıyor. Adet döneminde ve cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrıya yol açan, hiç hamile kalmamış kadınların yaklaşık yüzde 30’unda, anne olmuş kadınların ise yüzde 5’inde görülen bu hastalığa en sık, hiç hamile kalmamış 25-45 yaş arası kadınlarda rastlanıyor.

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YÜKSEK RİSK GRUBUNDA İSENİZ

Çeşitli faktörlerle daha yüksek risk grubunda olan kadınların hastalığın en ufak sinyalini bile dikkate alması ve düzenli kontrollerinde mutlaka doktorları ile paylaşmaları gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ercan Baştu, bu risk gruplarını şöyle aktarıyor:

  • Hiç doğum yapmamış olmak
  • Erken yaşta adet görmeye başlamış olmak
  • Düşük beden-kitle indeksi
  • Alkol tüketimi
  • Endometriozis hastası bir veya daha fazla yakın akrabaya sahip olmak (anne, kızkardeş, teyze, hala gibi)
  • Adet kanının vücuttan normal yollarla atılımını engelleyen herhangi bir durumu yaşıyor olmak.

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BU BELİRTİLERİ ATLAMAYIN

Başka hastalıklarla karıştırıldığı için tanı konulmasının genellikle geciktiği çikolata kisti hastalığı, belirtilerinin nitelikleri ve şiddeti, hastalığın yerleşmiş olduğu bölge ve yayılma durumuna göre farklılık gösteriyor. Adet ağrısının normal karşılanması gibi nedenlerle de teşhisin gecikebildiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu, ağrıların mutlaka bir nedeni bulunduğunu belirterek aşağıdaki belirtilerden biri bile varsa zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmanız gerektiği uyarısında bulunuyor.

  • Ağrılı ve/veya yoğun adetler
  • Kasık ve karın ağrıları
  • Cinsel ilişki sırasında ağrı
  • Hamile kalmada güçlük ve kısırlık
  • Bağırsak problemleri

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KARIN AĞRISINA DİKKAT!

Karın ağrıları pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Özellikle genç kızların adet ağrısını normal karşılaması, ya da toplumda “hepsi senin kafanda aslında” gibi yönlendirmelere sıkça rastlanması nedeniyle ağrılı adetler ya da uzun süren karın ağrılarına gereken önem verilmiyor. Son 6 ay içerisinde devamlı ya da sık sık karın ağrısı hissedilmesinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ercan Baştu, ağrının cinsel ilişki ya da adet dönemi dışında olmasının çikolata kisti hastalığı düşündürdüğünü, ağrılı dışkılama ya da idrara çıkarken ağrı yaşamanın da hastalığın belirtileri arasında önemli yeri olduğunu belirtiyor.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Çikolata kisti hastalığı sadece belirtiler üzerinden ya da muayene ile teşhis edilebilmekle beraber yaşanan tüm şikayetlerin not edilerek uzman doktorla mutlaka paylaşılması teşhiste çok yardımcı oluyor. Hayat kalitesini bozan bulguların ortadan kaldırılmasının ancak doktor-hasta iletişiminin verimli bir şekilde sağlanması ile mümkün olduğunu dile getiren Doç. Dr. Baştu, kişinin yaşadığı tüm belirtileri ve aklındaki tüm soruları mutlaka not ederek doktoruna iletmesini öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endometriozis çikolata kisti

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