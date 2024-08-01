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  4. Türkiye'de yas ilan edilmişti! Müsavat Dervişoğlu: 'Şiddetle red ediyorum'

Türkiye'de yas ilan edilmişti! Müsavat Dervişoğlu: 'Şiddetle red ediyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.08.2024 22:24
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Türkiye'de Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle ilan edilen yas kararına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan itiraz geldi. Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez" dedi.

Türkiye'de yas ilan edilmişti! Müsavat Dervişoğlu: 'Şiddetle red ediyorum'

Türkiye'de yarın Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bu karara ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez.Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum."

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İYİ Parti müsavat dervişoğlu İsmail Haniye
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