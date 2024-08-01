Türkiye'de yas ilan edilmişti! Müsavat Dervişoğlu: 'Şiddetle red ediyorum'

Türkiye'de yarın Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bu karara ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez.Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum."