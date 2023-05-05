Türkiye'de yasağı böyle deldiler! Raflar 'zehir topu' dolu

Mentollü sigaraların, sigara bağımlılığını artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Bu nedenle Türkiye'de mentollü sigaraların üretilmesi ve satılması yasak. Fakat o yasak adına 'mentol topu' denilen zehir toplarıyla delindi. Bu toplar market raflarında üstelik çocukları yanı çevresinde satılıyor.

YASAK 'MENTOL TOPU' İLE DELİNİYOR

Yetişkinlerden çok gençler, hatta çocuklar biliyor. Çünkü market rafları mentollü sigara yasağını delen zehir topu kaynıyor. Bağımlılığı bilimsel olarak artırdığı için 2020'den beri Türkiye'de mentollü sigara yasak ama o yasak şırınga benzeri bir kutu içindeki mentol toplarıyla deliniyor. Bu ürün okulların çevresinde çocukların ulaşabileceği adım başı her yerde satılıyor.

ZABITA O ÜRÜNLERE EL KOYDU

Bağcılar'da zabıta ekipleri bakkal ve marketleri denetledi. O zehir toplarına el koydu.

"AKCİĞER ÜZERİNDEKİ ZARARI DAHA FAZLA"

Kanal D Haber'in haberine göre Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sulhattin Arslan, "4 bine yakın toksik madde var. Bunun 80'den fazlası akciğer üzerine direkt kanserojen etkisi olan maddeler var. Özellikle akciğer üzerindeki zararı daha fazla olmaktadır" dedi.

