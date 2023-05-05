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  4. Türkiye'de yasağı böyle deldiler! Raflar 'zehir topu' dolu

Türkiye'de yasağı böyle deldiler! Raflar 'zehir topu' dolu

05.05.2023 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 2020'den beri mentollü sigara üretimi ve satışı yasak. Bu yasak şimdilerde market ve bakkal raflarında satılan 'mentol topu' denilen zehir toplarıyla deliniyor. Zehir saçan bu toplar insan sağlığını büyük bir şekilde tehdit ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sulhattin Arslan, 4 bine yakın toksik madde olduğunu ifade ederek akciğer üzerindeki etkilerinin daha fazla olduğunu belirtti.

Türkiye'de yasağı böyle deldiler! Raflar 'zehir topu' dolu

Mentollü sigaraların, sigara bağımlılığını artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Bu nedenle Türkiye'de mentollü sigaraların üretilmesi ve satılması yasak. Fakat o yasak adına 'mentol topu' denilen zehir toplarıyla delindi. Bu toplar market raflarında üstelik çocukları yanı çevresinde satılıyor.

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YASAK 'MENTOL TOPU' İLE DELİNİYOR

Yetişkinlerden çok gençler, hatta çocuklar biliyor. Çünkü market rafları mentollü sigara yasağını delen zehir topu kaynıyor. Bağımlılığı bilimsel olarak artırdığı için 2020'den beri Türkiye'de mentollü sigara yasak ama o yasak şırınga benzeri bir kutu içindeki mentol toplarıyla deliniyor. Bu ürün okulların çevresinde çocukların ulaşabileceği adım başı her yerde satılıyor.

ZABITA O ÜRÜNLERE EL KOYDU

Bağcılar'da zabıta ekipleri bakkal ve marketleri denetledi. O zehir toplarına el koydu.

"AKCİĞER ÜZERİNDEKİ ZARARI DAHA FAZLA"

Kanal D Haber'in haberine göre Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sulhattin Arslan, "4 bine yakın toksik madde var. Bunun 80'den fazlası akciğer üzerine direkt kanserojen etkisi olan maddeler var. Özellikle akciğer üzerindeki zararı daha fazla olmaktadır" dedi.

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